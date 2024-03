La finale di Nuova Scena: anticipazioni e dettagli su Netflix

La finale di Nuova Scena su Netflix è finalmente alle porte, con l’episodio decisivo di Rhythm + Flow Italia che promette grandi emozioni e colpi di scena nel mondo del rap italiano. Con una giuria d’eccezione composta da Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain, i concorrenti si sfideranno per conquistare il titolo di nuova promessa della scena rap italiana e un ricco montepremi di 100.000 euro.

Episodio 5: Rap battle e tensione sul palco

Nel quinto episodio, i concorrenti di Nuova Scena si sono scontrati in battaglie di rap uno contro uno, mettendo alla prova le proprie abilità e creatività per superare l’eliminazione. Con la presenza speciale di Fred De Palma, la competizione si è fatta sempre più intensa e avvincente, portando ad un’atmosfera carica di adrenalina e determinazione.

Episodio 6: La sfida del videoclip originale

Nel sesto episodio, i cinque concorrenti rimasti hanno avuto l’opportunità di realizzare un videoclip originale per un loro inedito, mostrando le proprie capacità artistiche e interpretative. Con la collaborazione della videomaker Martina Pastori, i partecipanti hanno dato vita a performance uniche e coinvolgenti, disponibili anche su piattaforme musicali come Spotify per il pubblico da casa.

Episodio 7: La semifinale tra stelle e talenti emergenti

La semifinale di Nuova Scena ha visto protagonisti della scena rap italiana come Guè, Madame, Marracash e Noyz Narcos, che hanno condiviso il palco con i quattro semifinalisti in esibizioni indimenticabili. Con featuring speciali su brani iconici, la sfida tra i concorrenti si è fatta sempre più avvincente, preparando il terreno per la finale epica che decreterà il vincitore assoluto dello show.

Episodio 8: Il gran finale e i finalisti in lizza

Nell’ultimo episodio di Nuova Scena, i tre finalisti ElmatadorMc7, Jelecrois e Kid Lost si contenderanno il titolo di vincitore assoluto presentando il proprio brano originale di fronte alla giuria e al pubblico. Con la collaborazione dei migliori producer italiani, i concorrenti cercheranno di lasciare il segno e conquistare il prestigioso titolo, in una sfida senza quartiere che si preannuncia emozionante e imprevedibile.

Orario eccezionale e attese per il verdetto finale

In un colpo di scena, la finale di Nuova Scena sarà disponibile in via eccezionale dalle 21.00 di lunedì 4 marzo, anticipando di dodici ore l’uscita originariamente prevista. Con l’attesa alle stelle e le aspettative altissime, il verdetto sulla nuova promessa della scena rap italiana è sempre più vicino, pronti a incoronare il vincitore e a celebrare il talento e la passione dei giovani artisti in gara.