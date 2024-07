La fuga di Giacomo Bozzoli: le ultime tracce in Sudamerica

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2024 by Francesca Monti

La fuga a Marbella

Le immagini catturate il 30 giugno scorso da alcune telecamere nell’Hard Rock Hotel di Marbella mostrano *Giacomo Bozzoli, *condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio, Mario. La Corte di Cassazione ha reso la sua condanna irrevocabile, e da allora Bozzoli si è dileguato. Gli investigatori spagnoli e la polizia hanno acquisito queste immagini, svelando gli ultimi movimenti del 39enne. Il Tg1 ha reso pubblica la vicenda.

La caccia internazionale

L’Interpol sta coordinando la rogatoria della magistratura italiana per catturare il latitante, estendendo le ricerche anche in Sudamerica, dove si ipotizza sia fuggito con un passaporto contraffatto. La procura di Brescia e i carabinieri stanno indagando su più fronti: da un lato, l’arresto di Bozzoli, dall’altro la scoperta di chi potrebbe avergli fornito il passaporto falso. I sospetti si concentrano sulla criminalità dell’Est, con particolare attenzione al mondo dei rottamai di etnia sinti, collegati a Bozzoli per operazioni di fusione di ottone. Secondo gli inquirenti, l’imprenditore avrebbe le risorse economiche necessarie per vivere da latitante all’estero.

Le indagini in corso

La situazione si fa sempre più complessa mentre gli investigatori si concentrano su entrambi i fronti, nazionale ed internazionale, per portare alla luce la verità dietro alla fuga di Bozzoli. Le immagini dall’Hard Rock Hotel di Marbella rappresentano una delle poche tracce rimaste di un uomo sfuggito alla giustizia. La cattura di Bozzoli si staglia come una missione di alta priorità per le autorità italiane, che potrebbero averlo individuato in Sudamerica, pronto ad agire per porre fine alla sua latitanza.

