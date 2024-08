La Roma si allena al St. George’s Park: nuove strategie e gusti culinari in trasferta

Ultimo aggiornamento il 5 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

I giallorossi, sotto la guida di Daniele De Rossi, continuano la preparazione per la nuova stagione nel prestigioso St. George’s Park. Con un clima favorevole e strutture all’avanguardia, la Roma si concentra su aspetti tattici e sulle abitudini alimentari durante il ritiro.

L’allenamento al St. George’s Park: un focus sulle tattiche

L’atmosfera al St. George’s Park è ideale per l’allenamento della Roma, con temperature che sfiorano i diciassette gradi e campi in erba perfetti. Durante la prima sessione, il team ha potuto godere di un clima favorevole, proseguendo il lavoro impostato dal tecnico Daniele De Rossi. Ogni aspetto dell’allenamento è stato pensato per ottimizzare l’assimilazione delle tattiche, con particolare attenzione a migliorare aspetti critici riscontrati nell’ultima partita amichevole contro l’Olympiakos, disputata sabato scorso.

Un punto cruciale del lavoro di ieri pomeriggio ha riguardato l’analisi dei troppi retropassaggi effettuati al portiere, che hanno rallentato il gioco. La squadra ha anche cercato di migliorare la velocità di trasmissione del pallone, strategia non sempre facile a causa dello stato del terreno di gioco, che si è rivelato leggermente pesante. Infine, i giocatori hanno dimostrato di divertirsi durante la sessione, un fattore che è fondamentale per mantenere alto il morale e la motivazione nel gruppo.

Il cambio di programma e la prossima amichevole

La preparazione della Roma ha subito un imprevisto: il Coventry City ha richiesto di annullare l’amichevole programmata a causa di infortuni nella propria rosa. Tuttavia, il club giallorosso ha reagito rapidamente, trovando un’altra squadra pronta a confrontarsi in amichevole. Domani pomeriggio, infatti, la Roma affronterà il Barnsley, club militante nella terza divisione inglese, con il fischio d’inizio fissato per le 17:00 .

Sul campo, la Roma ha ritrovato giocatori come Baldanzi e ha riabbracciato Leandro Paredes, fresco vincitore della Coppa America. Questi innesti sono di fondamentale importanza per il team, che si prepara a un test fondamentale in vista dell’inizio della stagione. Le strutture e i servizi offerti dal St. George’s Park, insieme al soggiorno presso l’hotel all’interno del centro, assicurano che i calciatori siano completamente impegnati nella loro preparazione.

Alimentazione e stile di vita: lo chef in trasferta

L’alimentazione gioca un ruolo chiave nel rendimento sportivo, e la Roma non sottovaluta questo aspetto. Durante il ritiro, la squadra è accompagnata dallo chef di Trigoria, il quale si occupa di garantire pasti sani e bilanciati, ispirati alla tradizione culinaria italiana. I membri del team possono gustare pietanze che rievocano il “casa”, con ingredienti di alta qualità portati da Roma, come olio d’oliva, parmigiano, pasta e sugo di pomodoro.

Le opzioni alimentari disponibili coprono tutte le necessità nutrizionali: colazione, pranzo e cena sono serviti a buffet, offrendo una selezione equilibrata di carboidrati, proteine e grassi, per lo più vegetali. Ogni pasto principale include la possibilità di scegliere tra carne, pesce e legumi, garantendo così un’alimentazione diversificata e ricca. Anche gli spuntini offerti durante la giornata sono attentamente selezionati, puntando su scelte sane per mantenere i giocatori energici e concentrati sul loro lavoro.

La stretta attenzione alla nutrizione riflette l’impegno della Roma non solo nel migliorare le performance atletiche, ma anche nel promuovere uno stile di vita salutare tra i propri atleti.