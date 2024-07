La sentenza d’appello nel caso dei killer di Mario Cerciello Rega: Un verdetto controverso

Ultimo aggiornamento il 3 Luglio 2024 by Francesca Monti

La decisione della Corte d’appello capitolina

La Corte d’appello capitolina ha emesso la sua decisione nel caso che ha scosso l’Italia nel 2019: l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega da parte di Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth. La sentenza ha sorpreso molti, e ha suscitato varie reazioni in tribunale e oltre.

La reazione di Ethan Elder: una strada lunga e dura

Le prime parole di Ethan Elder, padre di Finnegan Lee Elder, presenti in tribunale, hanno lasciato molti a bocca aperta. Ha accettato la decisione della corte con una certa tranquillità, dichiarando che la strada per arrivare a quel verdetto è stata lunga e dura per tutti i coinvolti. Non ha esitato a ricordare l’agente Rega e a sottolineare che né lui né la sua famiglia dimenticheranno mai la tragedia. La pena ridotta di un terzo per entrambi i ragazzi ha portato Elder a pronunciare parole di rispetto per il sistema giudiziario italiano e americano, esprimendo orgoglio per come sia stata gestita l’intera vicenda.

