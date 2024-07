La verità su Francesca: l’appello di Andrea Deidda

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Un drammatico appello sui social network

Andrea Deidda ha deciso di rompere il silenzio e lanciare un appello attraverso i social network, chiedendo che venga fatta luce sulla scomparsa di sua sorella Francesca. Una vicenda che ha scosso profondamente San Sperate, nel sud Sardegna, dove la donna di 42 anni è sparita da maggio, con forti sospetti che sia stata uccisa dal marito Igor Sollai, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

La denuncia della scomparsa

In un post pubblicato sull’Unione Sarda online, Deidda ha raccontato il suo dolore e la frustrazione per le lunghe settimane di attesa e incertezza. Ha dovuto limitare la diffusione della notizia per non intralciare le indagini dei Carabinieri, a cui si è sempre affidato. Ha descritto i segnali che hanno fatto capire alla famiglia che la scomparsa non era una semplice fuga, ma qualcosa di più sinistro. Un appello accorato affinché il cognato faccia luce sulla verità e smetta di negare l’evidenza, permettendo così alla famiglia di fare il proprio percorso di elaborazione e giustizia.

Approfondimenti