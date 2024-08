La Virtus GVM Roma inizia la preparazione per la nuova stagione in Serie B: ritiri e programmi

Ultimo aggiornamento il 22 Agosto 2024 by Giordana Bellante

La Virtus GVM Roma, neo promossa nel Campionato di Serie B Nazionale, getta le basi per una stagione impegnativa e ricca di aspettative. Dopo le celebrazioni con i tifosi e il consueto ciclo di visite mediche, la squadra è pronta a trasferirsi a Castrocaro Terme, dove si svolgerà il ritiro estivo. Con un organico di atleti e staff tecnico motivati, l’obiettivo è affrontare al meglio le sfide che questo nuovo campionato presenta.

Raduno estivo a Castrocaro Terme

Gli allenamenti e la location

La Virtus GVM Roma si radunerà nella rinomata località di Castrocaro Terme per un periodo di intense preparazioni atletiche. Gli allenamenti si terranno presso il centro polisportivo “Guido Monti“, una struttura attrezzata e ideale per le esigenze della squadra. Questa fase di ritiro, diretta dal coach Alessandro Tonolli, rappresenta un momento cruciale per l’integrazione dei nuovi giocatori e per affinare le strategie di gioco in vista della stagione ufficiale.

Dopo le prime sedute di preparazione, che sono già iniziate al “Centro Sportivo Pio XI Cavalieri di Colombo”, i giocatori lavoreranno duramente per affinare la loro condizione atletica. Il ritiro permetterà di stabilire una coesione fondamentale tra i membri della squadra, elemento essenziale per affrontare un campionato di così alto livello.

Coinvolgimento dei tifosi

Non saranno solo gli atleti e lo staff a godere dell’atmosfera di Castrocaro. Un gruppo di tifosi ha già prenotato il pacchetto di soggiorno presso il “Grand Hotel Castrocaro“, uno spazio che offrirà come sempre un valido supporto psicologico ai giocatori. La presenza dei supporter crea un legame ancora più forte tra la squadra e la città, un elemento che può rivelarsi decisivo nel corso della stagione.

Avvio della stagione e le prime amichevoli

Programmazione degli incontri

Il ritorno dalla Romagna avverrà il 1 Settembre, data in cui la Virtus GVM Roma affronterà il Nuovo Basket Aquiliano presso il PalaAngeli de L’Aquila. Questa prima amichevole sarà un’importante occasione per testare le capacità della squadra e capire le potenzialità del gruppo, ora composto da atleti nuovi e affermati.

Le amichevoli rappresentano un’opportunità utile per preparare la squadra a sfide più competitive. Saranno un banco di prova per mettere alla prova le nuove dinamiche di gioco e le strategie pensate dallo staff tecnico.

Le voci dei protagonisti

Il direttore sportivo della squadra, Ivan Belletti, ha commentato l’entusiasmo che circonda la partenza per Castrocaro. “C’è una grande voglia di iniziare questa stagione da parte di tutta la società e del nostro pubblico, numeroso fin dall’aperitivo della scorsa sera presso il ristorante ‘Gastone a mare'”, ha dichiarato Belletti, sottolineando come il raduno rappresenti una concreta opportunità per rafforzare il legame tra atleti e tifosi.

Dall’altro lato, coach Alessandro Tonolli ha evidenziato il percorso progressivo della squadra, reduce da due anni di promozioni significative. “Ci affacciamo ad un campionato nazionale che sappiamo essere molto difficile e competitivo. Insieme al diesse Belletti, abbiamo allestito una squadra capace di lottare per i vertici della classifica”, ha sottolineato l’allenatore, ribadendo l’importanza di questo periodo di ritiro per costruire sinergia tra giocatori e staff.

La preparazione è quindi avviata e tutti gli occhi sono puntati sulla Virtus GVM Roma, pronta a dimostrare il proprio valore sul palcoscenico della Serie B Nazionale.