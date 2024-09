Lady Gaga e Joaquin Phoenix in “Joker: Folie à Deux”: il film tanto atteso da Venezia

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

A Venezia, la presentazione di “Joker: Folie à Deux“, il sequel dell’acclamato film del 2019, ha già catturato l’attenzione del pubblico. Con Lady Gaga nei panni di Harley Quinn e Joaquin Phoenix nel ruolo del Joker, la pellicola promette di intrecciare musica e emozioni in una narrazione avvincente e complessa. Ma cosa ci si può aspettare da questa nuova avventura di Todd Phillips? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il ritorno di Joker e Harley Quinn

Un amore tra follia e musica

La trama di “Joker: Folie à Deux” si sviluppa all’interno delle mura dell’Arkham State Hospital, dove Arthur Fleck, alias Joker, si trova dopo gli eventi del primo film. La storia si concentra su una relazione tumultuosa tra Fleck e Harleen ‘Lee’ Quinzel, una delle fan più devote del Joker interpretata da Lady Gaga. Questo nuovo capitolo esplora le dinamiche di un amore complicato, che si alimenta di passioni e follia. Secondo la regia di Todd Phillips, la musica sarà una componente centrale della pellicola, poiché i due protagonisti scopriranno che il canto è un modo profondo e artistico per esprimere le proprie emozioni.

Un processo che mette a nudo la psiche

Due anni dopo aver seminato il caos a Gotham City, il Joker affronta un processo che mette in discussione la sua sanità mentale. Il film non si limita a raccontare eventi superficiali, ma approfondisce il dramma interiore dei protagonisti, riflettendo su temi di amore, perdita e malattia mentale. Lady Gaga e Joaquin Phoenix, attraverso i loro duetti musicali, potranno dare vita a una narrazione che va oltre le parole, permettendo agli spettatori di entrare nella mente di due figure emblematiche in un modo mai visto prima.

Il legame tra musica e azione

Un nuovo approccio narrativo

Todd Phillips ha dichiarato che l’idea di integrare elementi musicali nella narrazione era già presente nel primo “Joker“, dove il personaggio di Phoenix esprimeva emozioni attraverso la danza. Questa volta, il regista ha voluto portare quell’innovazione a un livello successivo, incorporando classici della musica in una nuova veste. Secondo Phillips, permettere a Joker di cantare è stata una scelta logica e necessaria per rendere la storia ancora più coinvolgente.

La catena di classici reinventati

Phoenix ha descritto il processo di adattamento di canzoni iconiche per il film come un’esperienza divertente e creativa. Durante le riprese, i due attori hanno lavorato su brani di artisti storici, come Frank Sinatra, per dare una nuova dimensione ai personaggi. La musica diventa quindi un mezzo per esplorare i conflitti emotivi dei protagonisti, rendendo la storia ancora più avvincente e stratificata. I duetti che emergono dalla collaborazione tra Joker e Harley Quinn non sono solo esibizioni, ma vere e proprie manifestazioni di sentimenti complessi e sfaccettati.

L’emozione di un grande ritorno a Venezia

Con l’anteprima a Venezia, l’attesa per “Joker: Folie à Deux” cresce. La location prestigiosa e il prestigio del Festival del Cinema conferiscono un ulteriore livello di eccitazione al film. Phillips ha espresso il suo nervosismo e l’emozione per la presentazione, sottolineando l’importanza che ha avuto il primo film, capace di superare il miliardo di dollari al box office. Rimanere all’altezza delle aspettative è una sfida, ma l’approccio innovativo e audace del regista potrebbe sorprendere sia i fan di lunga data del Joker sia il nuovo pubblico che si affaccia a questa storia di amore e follia.

A poche settimane dalla sua uscita nelle sale, prevista per il 2 ottobre, l’attesa si fa palpabile, mentre il pubblico si prepara a rivivere le intense emozioni che solo il mondo di Gotham può offrire. La fusione di musica e narrazione promette una visione fresca e coinvolgente.