Lanuvio, domenica 7 settembre a Villa Sforza: “Civita Talent” e “Rap per una notte” con aperitivo solidale per Giorgio Ferranti

Ultimo aggiornamento il 29 Agosto 2025 by Emiliano Belmonte

La città di Lanuvio si prepara a un evento speciale che unisce solidarietà, musica e giovani talenti. Domenica 7 settembre 2025, nella splendida cornice di Villa Sforza, si terrà un doppio appuntamento promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Innova APS, Castelli Cult e con il contributo della Regione Lazio.

Un aperitivo solidale per Giorgio Ferranti

La giornata prenderà il via alle ore 18.00 con “Un aperitivo per Giorgio”, iniziativa solidale per sostenere le cure di Giorgio Ferranti, giovane lanuvino affetto da Lefora. Sarà un momento di condivisione, in cui la comunità potrà stringersi attorno a Giorgio e contribuire alla raccolta fondi, accompagnata da degustazioni e vini offerti dalle cantine locali.

Civita Talent e Rap per una notte: i giovani protagonisti a Villa Sforza

Alle ore 19.00 riflettori puntati sui giovani con “Civita Talent”, il talent show che vedrà salire sul palco i ragazzi del territorio con performance artistiche, musica dal vivo ed esibizioni originali.

A seguire, gran finale con “Rap per una notte”, evento dedicato ai nuovi protagonisti della scena urban e rap, che trasformerà Villa Sforza in un palcoscenico di energia e creatività. La serata sarà accompagnata da DJ set, food & drink, per un’esperienza di festa e aggregazione aperta a tutti.

Le parole del Vicesindaco Valeria Viglietti

«Ringrazio i nostri ragazzi per aver contribuito con entusiasmo alla realizzazione di tanti appuntamenti estivi e per aver voluto concludere con questa serata speciale dedicata ai loro coetanei e, soprattutto, a Giorgio. Un ringraziamento doveroso va anche a tutte le cantine di Lanuvio che hanno aderito con entusiasmo, partecipando con i loro vini alla serata» – ha dichiarato il Vicesindaco di Lanuvio, Valeria Viglietti.

Lanuvio tra cultura, musica e solidarietà

L’iniziativa del 7 settembre conferma Lanuvio come un punto di riferimento culturale e sociale dei Castelli Romani, capace di valorizzare i giovani, promuovere la musica emergente e al tempo stesso rafforzare i legami di comunità attraverso la solidarietà.

Un’occasione per vivere una serata unica, tra emozioni, spettacoli e buon cibo, immersi nella suggestiva atmosfera di Villa Sforza.