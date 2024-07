Lavorare in vacanza: il costante trend del ‘workation’ e le conseguenze sulla vita personale

Ultimo aggiornamento il 22 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Gli italiani, compresi i dipendenti con ferie retribuite e chi svolge libera professione, stanno vivendo sempre di più la tendenza a lavorare durante le vacanze. Un’indagine condotta da Movchan Agency ha rivelato che il fenomeno del ‘workation‘ è in crescita, portando a problemi nelle relazioni personali e alla compromissione della salute mentale e fisica.

La Diffusa Difficoltà a Disconnettersi dal Lavoro

La diffusione della tecnologia ha reso più complesso staccarsi dalla sfera lavorativa, con dispositivi elettronici che permettono di essere sempre connessi e di controllare costantemente gli impegni professionali. Questo nuovo modello di lavoro cronico è diventato popolare grazie al telelavoro e alle tecnologie digitali che favoriscono la costante connessione.

L’Impatto sui Diversi Settori Professionali

Secondo un sondaggio condotto da Fishbowl di Glassdoor, la difficoltà a ‘disconnettersi‘ riguarda una vasta gamma di professionisti, dai lavoratori over 45 agli insegnanti e avvocati. La cultura del ‘sempre attivo’ si è diffusa, causando stress e difficoltà nel bilanciare lavoro e vita privata.

Cambiare la Visione delle Ferie come ‘Riposo Produttivo’

L’esperto Alessandro Da Col sottolinea l’importanza di ridefinire il concetto di vacanza come un periodo di riposo essenziale per la produttività a lungo termine. Propone di organizzare il lavoro prima della partenza, stabilire confini chiari tra lavoro e tempo libero, disconnettersi dai dispositivi tecnologici, programmare attività piacevoli, coltivare relazioni e praticare la mindfulness per ridurre lo stress.

In un contesto in cui le vacanze sono sempre più invade dalla sfera lavorativa, è fondamentale imparare a riposare e dedicarsi al relax per preservare il benessere fisico e mentale. Con una corretta pianificazione e attenzione ai propri bisogni personali, è possibile godersi appieno il meritato periodo di riposo senza compromettere la propria salute e il proprio equilibrio emotivo.