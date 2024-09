Lavori di riqualificazione della via francigena: inizio dei lavori nella riserva naturale dell’insugherata

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La riqualificazione della VIA FRANCIGENA è ufficialmente iniziata: il 4 settembre si sono avviati i lavori per migliorare questa storica via di pellegrinaggio che attraversa la Riserva Naturale dell’INSUGHERATA. Il progetto non solo mira a preservare l’ambiente, ma si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione turistica, con l’obiettivo di rendere accessibili e fruibili le aree periferiche della Capitale.

Dettagli del progetto di riqualificazione

Intervento di ampia portata

Il progetto di riqualificazione prevede un intervento sistematico lungo la trattativa della via francigena che passa attraverso il quattordicesimo municipio di Roma. In particolare, saranno realizzati lavori di messa in sicurezza della via, al fine di garantire un transito sicuro sia per i pellegrini che per i ciclisti. Saranno anche creati nuovi spazi di sosta, cruciali per chi decide di percorrere a piedi o in bicicletta questa storica via, permettendo così ai visitatori di riposarsi e godere del paesaggio circostante.

In aggiunta, saranno installati pannelli infografici che forniranno informazioni utili riguardo la storia della via e le attrazioni naturali ed artistiche presenti lungo il percorso. Questi interventi sono progettati non solo per il miglioramento del servizio ai pellegrini, ma anche per il rilancio del turismo nella zona, in vista del Giubileo, previsto per il 2025.

Un progetto in sinergia con altre iniziative

Questo progetto si inserisce in una strategia più ampia che coinvolge diverse iniziative per il potenziamento dell’offerta turistica a Roma. Come evidenziato da Daniele Giustozzi, presidente della commissione ambiente, agricoltura, commercio e mobilità sostenibile del municipio XIV, “l’apertura di nuovi ostelli per pellegrini presso il Santa Maria della Pietà e l’ampliamento della pista ciclabile fino a San Pietro sono iniziative che vanno nella direzione di rendere la città più accogliente e sostenibile.”

Tali lavori sono fondamentali non solo per migliorare l’accessibilità delle zone periferiche, ma anche per favorire un turismo più distribuito, alleviando la pressione sulle aree di maggiore affluenza. Con il progetto di riqualificazione della via francigena, si mira a creare un’esperienza turistica più varia e coinvolgente, puntando sulla ricchezza storica e culturale di Roma e delle sue aree limitrofe.

Impatti sul turismo e sulla mobilità

Promuovere un turismo sostenibile

L’intervento avviato sulla via francigena rappresenta un passo importante verso un nuovo modello di turismo per la Capitale. La volontà di valorizzare le aree periferiche si accompagna alla necessità di gestire un flusso turistico che sta crescendo considerevolmente negli ultimi anni. La RISERVA NATURALE DELL’INSUGHERATA, che ospita biodiversità uniche e percorsi naturalistici affascinanti, diventa così un’opzione attrattiva non solo per i pellegrini ma anche per famiglie e appassionati di natura.

Sostenibilità e accessibilità sono diventate parole chiave in questo contesto. La riqualificazione della via offre un’opportunità per implementare un modo di viaggiare più responsabile, che incoraggia il contatto con l’ambiente e la storia locale, senza compromettere la bellezza naturale del territorio.

Migliorare la mobilità urbana

Inoltre, con la messa in sicurezza della via e la creazione di nuovi spazi, la mobilità in entrata e in uscita dalle zone di Monte Mario e dintorni subirà un miglioramento significativo. I cittadini e i turisti potranno spostarsi con maggiore facilità, riducendo il traffico nei centri urbani e largamente affollati. Queste modifiche non solo permetteranno di scoprire in modo più sostenibile le bellezze della città, ma aiuteranno anche a distribuire il flusso turistico, evitando la congestione di aree come il Centro Storico.

Il progetto di riqualificazione della VIA FRANCIGENA nella RISERVA DELL’INSUGHERATA, dunque, non rappresenta semplicemente un’opera di miglioria del paesaggio, ma è parte di un progetto ambizioso di integrazione e sviluppo urbano, con ripercussioni positive su economia e sostenibilità ambientale.