Lavori di riqualificazione in via Cristoforo Colombo: nuovo varco avviato per la viabilità sulla complanare

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Giordana Bellante

A partire da domani, 26 settembre, il Campidoglio avvierà i lavori di realizzazione di un nuovo varco di collegamento per migliorare l’accesso degli automobilisti provenienti da Ostia verso il Gra. Le modifiche vengono adottate in risposta alla chiusura della complanare in direzione Roma, all’altezza di Torrino Mezzocammino, dovuta a problemi strutturali del manto stradale.

Interventi necessari causa deformazioni del manto stradale

Situazione attuale della complanare

La complanare di via Cristoforo Colombo, in prossimità di km 13.6, è inaccessibile a causa di una significativa deformazione del manto stradale. Questo problema è stato causato dalla conformazione del terreno sottostante, evidenziato da ispezioni dettagliate eseguite dal Dipartimento dei lavori pubblici. La lunghezza del tratto interdetto alla circolazione è di circa 250 metri, in particolare all’altezza di via Armando Brasini.

La chiusura della complanare ha generato preoccupazioni per la viabilità della zona, costringendo le autorità locali a cercare soluzioni alternative per gestire il traffico. La deformazione del manto stradale è stata ulteriormente influita dalle recenti precipitazioni, che hanno aggravato la situazione dopo un lungo periodo di siccità.

Obiettivi dei nuovi lavori

I lavori di riqualificazione, che vedranno l’apertura di un nuovo varco, sono progettati per ridurre le ripercussioni sulla viabilità. Questo varco permetterà a chi proviene da Ostia di accedere con maggiore facilità allo svincolo del Gra, evitando congestionamenti e ritardi. Secondo quanto comunicato dall’assessora Ornella Segnalini, il piano dei lavori include anche una segnaletica appropriata per garantire la sicurezza degli automobilisti durante le operazioni.

Tempistiche e modalità di intervento

Durata e fasi dei lavori

Le operazioni di apertura del nuovo varco inizieranno domani e dovrebbero concludersi nell’arco di una settimana. L’obiettivo è rendere nuovamente fruibile il collegamento entro tempi ragionevoli, mitigando il disagio per gli utenti della strada. Al termine di questo intervento, sarà possibile immettersi dalla corsia centrale sulla complanare, precisamente all’altezza dello svincolo Mezzocammino/Spinaceto.

La complessità dell’intervento deriva dalla necessità di lavorare a una certa profondità per ripristinare la funzionalità del manto stradale. A tal proposito, il Dipartimento ha eseguito un attento studio sia sul campo, per raccogliere dati utili, che in laboratorio. Questi studi permetteranno di effettuare restauri mirati e sicuri, garantendo così una lunga durata dell’infrastruttura.

Prospettive future per il manto stradale

Oltre alla realizzazione del nuovo varco, è prevista anche una riqualificazione generale delle complanari. Infatti, Anas sta completando i lavori di ripristino delle carreggiate centrali. Una volta conclusi questi interventi, il Dipartimento dei lavori pubblici avvierà il processo di rifacimento per le complanari, puntando a creare condizioni di maggiore sicurezza per la circolazione stradale. La sinergia tra le diverse entità coinvolte, inclusa la Polizia Locale, si preannuncia fondamentale per il successo globale di queste operazioni.

Le misure intraprese mirano a garantire un miglioramento della rete stradale, assicurando al contempo un transito sicuro e agevole per tutti gli utenti.