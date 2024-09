Lazio affronta il Torino in un atteso incontro di Serie A: le formazioni e dove seguirlo

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il campionato di Serie A continua a regalare emozioni con un confronto di prestigio tra il TORINO e la LAZIO, in programma domenica 29 settembre alle ore 12:30. I biancocelesti si presentano all’appuntamento dopo una convincente vittoria in Europa League, mentre i granata cercheranno di mantenere il primato in classifica. Analizziamo le formazioni, le scelte degli allenatori e le modalità per seguire il match.

Torino-Lazio: le scelte di formazione

Le scelte del Torino

Marco Baroni, tecnico della Lazio, recupera i suoi titolari dopo aver applicato un turnover nella precedente sfida di coppa. L’attacco biancoceleste sarà guidato da Castellanos, rientrato dall’infortunio e pronto a mostrare il suo valore. Gli-alle spalle di Castellanos, i fari della manovra saranno Dia e il capitano Zaccagni, entrambi in cerca di un’infusione di entusiasmo per affrontare una formazione forte come il Torino. Tuttavia, la competizione per il terzo posto dal primo minuto si preannuncia accesa, con Noslin, Isaksen e Tchaouna coinvolti in un serrato ballottaggio. Isaksen, in particolare, è reduce da una espulsione nell’ultimo incontro di Europa League, ma potrebbe ancora avere chance di scendere in campo dopo le rassicurazioni del tecnico.

Un’altra parte cruciale dell’undici iniziale riguarda la mediana, dove Guendouzi e Rovella si preparano a dare battaglia per il possesso palla. È anche toccato ai terzini la sfida di sostituire Marusic e Pellegrini, per dare spazio a Lazzari e Tavares, i cui contributi possono rivelarsi determinanti nella fase difensiva e in quella offensiva. La coppia centrale in difesa sarà composta dal duo Gila e Romagnoli, mentre l’estremo difensore Provedel sarà chiamato a proteggere la porta da tutte le incursioni avversarie.

Le scelte del Torino

Dall’altra parte, il Torino si prepara a schierare il suo attacco, guidato dall’esperto Duvan Zapata. Il colombiano sarà supportato da uno tra Sanabria e Adams, con quest’ultimo in lizza per un posto da titolare. Il tecnico granata, Vanoli, ha diversi giocatori a disposizione, tra cui Vlasic, che potrebbe rientrare nella lista dei convocati dopo un periodo di assenza, sebbene non si preveda un suo impiego dal primo minuto.

Torino-Lazio: le probabili formazioni

Probabile formazione del Torino

Per il Torino, il modulo 3-5-2 sarà la scelta strategica. La formazione scenderà in campo con il seguente schieramento:

Portiere : Milinkovic-Savic

: Difensori : Vojvoda , Coco , Maripan

: , , Centrocampisti : Lazaro , Ricci , Tameze , Ilic , Sosa

: , , , , Attaccanti: Sanabria, Zapata

L’allenatore Vanoli punterà sulla compattezza difensiva e sulla capacità di ripartenza per sfruttare al meglio le qualità dei suoi attaccanti.

Probabile formazione della Lazio

Per quanto riguarda la Lazio, il tecnico Baroni opta per un 4-2-3-1, con i seguenti undici:

Portiere : Provedel

: Difensori : Lazzari , Gila , Romagnoli , Tavares

: , , , Centrocampisti : Guendouzi , Rovella

: , Attaccanti: Noslin, Dia, Zaccagni e Castellanos

Questa formazione mira a bilanciare la capacità di mantenere il possesso palla e l’efficacia nelle ripartenze, con particolari attenzioni agli esterni.

Dove vedere la partita

L’atteso incontro tra Torino e Lazio sarà trasmesso in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno seguire il match collegandosi tramite l’app disponibile su smart TV, oppure utilizzando dispositivi come console PlayStation 4/5, Xbox, TIMVISION BOX o Amazon Fire TV Stick. Sarà possibile accedere alla visione anche tramite app o sito Dazn su tablet, PC e smartphone, garantendo così una fruizione versatile e comoda del match, che si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena.