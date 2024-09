Lazio trionfa nella prima partita di Europa League: vittoria netta sul Dinamo Kiev per 3-0

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La Lazio ha debuttato nel gruppo di Europa League con un’ottima prestazione, battendo la Dinamo Kiev per 3-0 in una competizione europea di grande prestigio. La partita si è giocata ad Amburgo, casa neutra scelta per l’occasione, e ha visto la squadra di Baroni dominare già nel primo tempo. La vittoria è stata resa possibile grazie alla doppietta di Dia e alla rete di Dele-Bashiru, con prestazioni decisive in fase offensiva. La difesa laziale, guidata da un eccezionale Provedel, ha mantenuto inviolata la porta, nonostante le occasioni create dagli avversari.

La performance della Lazio

Predominanza nel primo tempo

Nei primi 45 minuti, la Lazio ha mostrato un gioco efficace e ben organizzato, chiudendo la pratica già prima dell’intervallo. Il primo gol è arrivato al 4′ minuto, con Dia che ha sfruttato un errore difensivo per portare in vantaggio i biancocelesti. Provedel, estremo difensore della Lazio, ha fatto il suo dovere parando i tentativi di rimonta degli avversari, preservando così il vantaggio. Al 33′, Dele-Bashiru ha raddoppiato grazie a un’azione corale, mostrando la propria abilità fisica e tecnica. La prima frazione di gioco si è conclusa con un netto predominio della Lazio, grazie a un attacco fluido e una difesa solida.

Organizzazione e intensità

La Lazio ha dimostrato un’elevata organizzazione sul campo, con i centrocampisti che hanno saputo sfruttare gli spazi e mantenere il possesso. Vecino e Rovella hanno svolto un ottimo lavoro nel recupero e nella distribuzione del pallone, contribuendo a mantenere alta l’intensità e il ritmo della squadra. La scelta tattica di Baroni di adottare un 4-2-3-1 si è rivelata vincente, con i tre trequartisti in grado di infiltrarsi tra le linee avversarie e creare scompiglio nella difesa ucraina.

La reazione della Dinamo Kiev

Tentativi di recupero

Dopo il primo tempo, la Dinamo Kiev ha tentato di riorganizzarsi e riprendere in mano le redini della partita. Grazie a un paio di buone occasioni, gli ucraini hanno cercato di accorciare le distanze, ma ogni tentativo è stato prontamente neutralizzato da un Provedel in stato di grazia. Tuttavia, la squadra ha anche commesso errori che hanno reso la propria rimonta decisamente complicata.

Episodio infelice

Un punto negativo per la Dinamo Kiev è stato l’infortunio di Braharu, espulso per una gomitata su un avversario. Questo episodio ha complicato ulteriormente la situazione, lasciando la squadra in inferiorità numerica e costringendo l’allenatore Shovkovskyi a riorganizzare le proprie strategie in modo repentino. La disattenzione ha inoltre amplificato la pressione sulla difesa, già vulnerabile, consentendo alla Lazio di gestire la partita senza troppi affanni.

Tabellino e valutazioni

Dettagli sulla partita

Tabellino

– Dinamo Kiev :

– Bushchan; Tymchyk, Ceballos , Mykhavko, Dubinchak; Pikhalyonok, Brazhko, Shaparenko ; Yarmolenko , Vanat, Kabaiev. All.: Shovkovskyi

Lazio : Provedel ; Marusic , Patric , Romagnoli , Pellegrini ; Vecino , Rovella ; Tchaouna , Dele-Bashiru , Pedro ; Dia . All.: Baroni

Marcatori: 4’, 35’ Dia , 33’ Dele-Bashiru

Ammoniti: Dubinchak , Mykhavko ; Romagnoli

Espulsi: Braharu ; Noslin

Arbitro: Sidiropoulos



Valutazioni dei giocatori

Provedel 7: Decisivo, ha respinto ogni minaccia degli avversari.

Marusic 5,5: Prestazione incolore, poco incisivo nei confronti del gioco.

Patric 6: Solido, assente per un infortunio.

Romagnoli 6: Sicuro nella gestione della difesa.

Pellegrini 6,5: Ha contribuito attivamente alla fase offensiva.

Vecino 7: Esperto e sempre presente, ha dominato il centrocampo.

Rovella 6,5: Ha collaborato bene con Vecino per gestire il gioco.

Tchaouna 5,5: Prestazione al di sotto delle aspettative.

Dele-Bashiru 7,5: Ha segnato e assistito con grande efficacia.

Pedro 7: Ha creato occasioni, supportando la squadra in modo fattivo.

Dia 8: Risultato decisivo con due reti, ha guidato l’attacco con sicurezza.

All. Baroni 7: Eccellente strategia e gestione della squadra, debutto positivo in Europa.

La Lazio ha iniziato il proprio cammino in Europa League con una vittoria convincente, evidenziando sia le proprie qualità tecniche che la solidità del gruppo. I biancocelesti si preparano ora per affrontare le prossime sfide con rinnovata fiducia.