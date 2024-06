Le abitudini estive degli italiani: viaggi, letture e relax

Ultimo aggiornamento il 27 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Con l’arrivo della stagione estiva, la maggioranza degli italiani si prepara a trascorrere le vacanze in modi diversi, rivelando preferenze e tendenze interessanti. Un’indagine condotta da Readly, il servizio di abbonamento a giornali e riviste digitali, attraverso YouGov, ha svelato dettagli significativi sulle abitudini estive della popolazione italiana.

Le mete estive degli italiani: tra viaggi all’estero e scelte di vicinato

Secondo l’indagine, il 37% degli italiani ha in programma almeno un viaggio all’estero durante l’estate, mentre il 55% opta per destinazioni nazionali, motivati sia da questioni economiche che da una sensibilità verso l’ambiente.

Letture estive: tempo per i libri

Un dato interessante emerso dalla ricerca è che un italiano su tre dedicherà le proprie vacanze alla lettura, con il 30% che ha intenzione di immergersi nei libri il più possibile durante il periodo di relax. In vacanza, la lettura assume un ruolo centrale con una preferenza verso la narrativa, i quotidiani e le riviste.

Priorità durante le vacanze: relax, socialità e scoperta culinaria

La ricerca evidenzia che il relax rimane la priorità per il 56% degli intervistati, seguito dal desiderio di socializzare con amici e parenti , esplorare nuove tradizioni culinarie e scoprire il territorio circostante .

_In cima alle priorità delle vacanze degli italiani c’è il relax_, afferma Marie Sophie Von Bibra, direttore marketing di Readly. _Siamo lieti di vedere che la lettura rappresenta una parte significativa delle attività estive, offrendo un momento di qualità individuale. Con l’ampia gamma di pubblicazioni offerte da Readly, tra cui anche enigmistica, sudoku e fumetti, tutto accessibile via smartphone, si può godere di un’esperienza di lettura sostenibile e pratica in qualsiasi luogo_.

La proposta di Readly: accesso illimitato alle pubblicazioni digitali

Readly si pone come un servizio di abbonamento digitale che permette ai suoi clienti di accedere a oltre 7.700 titoli nazionali e internazionali tramite un’unica app e un canone mensile fisso. Grazie alla collaborazione con numerosi editori, Readly contribuisce alla digitalizzazione del settore editoriale, offrendo agli utenti una vasta scelta di contenuti senza appesantire il bagaglio e rispettando l’ambiente.

Le abitudini estive degli italiani, tra viaggi, letture e relax, delineano un panorama variegato e ricco di interessi, dove la ricerca di equilibrio tra riposo, cultura e svago diventa protagonista durante la bella stagione.

