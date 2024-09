Le Voltaggina: il trio di Reggio Emilia incanta il quiz “Reazione a catena” di Rai1

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

markdown

Un trio di donne originario di Reggio Emilia sta conquistando il pubblico di Rai1 con il quiz “Reazione a catena“. Dalla loro partecipazione, iniziata il 7 settembre, Rosa, Antonella e Anna Laura, conosciute come “Le Volta Pagina“, stanno dimostrando non solo una straordinaria intelligenza, ma anche una profonda amicizia che le unisce da oltre vent’anni. Con un montepremi superiore ai 120 mila euro, la loro presenza sul piccolo schermo sta ridefinendo il concetto di intrattenimento.

Origini e amicizia di un trio vincente

Incontro tra amiche

Le “Volta Pagina” hanno iniziato il loro percorso insieme presso l’azienda di servizi energetici Iren a Reggio Emilia, dove lavorano già da due decenni. Rosa, Antonella e Anna Laura non sono solo colleghe, ma hanno creato un legame che va oltre l’ufficio. Frequentano insieme cene, cinema, mostre e attività sportive, cementando un’amicizia che le ha portate a vivere significativi momenti insieme, come il viaggio a Firenze per il compleanno di Antonella.

Da un incontro all’altro: il provino

Antonella ha preso l’iniziativa di proporre il provino per “Reazione a catena“. Dopo che le sue amiche, inizialmente esitanti, si sono convinte, il trio ha deciso di tentare. Nonostante i fallimenti iniziali, il secondo tentativo li ha portati a Napoli, dove hanno finalmente realizzato il sogno di diventare protagoniste del quiz. La passione per la lettura, emersa durante un colloquio con gli autori del programma, è stata il motivo per cui hanno scelto il nome “Le Volta Pagina“.

Profili individuali delle protagoniste

Rosa Marciano: la mente spirituale

Rosa, originaria di Barletta, è laureata in Lettere moderne e lavora presso Iren occupandosi di conciliazione con le associazioni dei consumatori. Sposata con Brenno e madre di tre figli, Rosa nutre una passione per la lettura e lo spinning. Con i proventi del quiz, intende pagare il mutuo e intraprendere un viaggio lungo la Route 66 con la famiglia. Il suo libro preferito, “Lessico famigliare” di Natalia Ginzburg, riflette il suo amore per la letteratura.

Antonella Fanelli: la metodica organizzatrice

Originaria di Crispiano, Antonella si è trasferita a Bologna per studiare Lingue e, successivamente, a Reggio Emilia per lavoro. Impiegata nel settore del monitoraggio operativo presso Iren, ha una forte passione per i giochi intellettuali come Trivial e burraco. Con i premi vinti, desidera iscriversi a un Master per approfondire le sue conoscenze nel giornalismo. Il suo libro preferito è “Dio di illusioni” di Donna Tartt, che evidenzia il suo interesse per la narrativa contemporanea.

Anna Laura Mazzarella: l’equilibratrice

Anna Laura, proveniente da Blera, ha studiato Lettere moderne e informatica, prima di trasferirsi a Reggio Emilia dopo il matrimonio. Si occupa delle relazioni con le associazioni dei consumatori presso Iren ed è una fervente appassionata di cruciverba e attività fisica. Con i proventi del quiz, punta a pagare il mutuo e realizzare un viaggio a Disneyland con la figlia Irene. La sua preferenza letteraria? “Delitto e castigo” di Fëdor Dostoevskij.

Preparazione e strategia per il successo

Dalla teoria alla pratica

Dopo un primo provino non andato a buon fine nel 2023, il trio ha deciso di allenarsi intensamente. Hanno iniziato a guardare le edizioni precedenti del programma e a costruire un database con parole chiave relative al quiz, alle loro esperienze quotidiane e perfino ai sogni. Anna Laura ha curiosamente segnalato di aver sognato una domanda riguardante “Romeo e Giulietta“, che si è avverata durante le prove.

Allenamento e dedizione

Con i rispettivi impegni lavorativi e familiari, trovare il tempo per studiare è una sfida costante. Le tre amiche si sono sintonizzate online per le sessioni di allenamento, talvolta collegandosi anche all’alba o dopo cena. I mariti, tutti entusiasti sostenitori delle loro mogli, si sono fatti carico delle faccende domestiche durante questo periodo di preparazione intensa.

Un viaggio di soddisfazione e emozione

Successo inaspettato

Le Volta Pagina hanno conquistato il cuore del pubblico, diventando campionesse della corrente edizione di “Reazione a catena“. Durante le registrazioni, hanno provato emozioni contrastanti, rivelando che l’accoglienza ricevuta sul set li ha rassicurate nei momenti di incertezza. Questo incredibile percorso le ha portate a riflettere su massime latine, come “Fortis imaginatio generat casum“, che rappresenta perfettamente il loro viaggio, un esempio di come sogni e dedizione possano portare a risultati tangibili.