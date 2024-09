L’economia blu a Roma: Blue Planet Economy Expoforum 2024 dal 16 al 18 ottobre

Ultimo aggiornamento il 29 Settembre 2024 by Giordana Bellante

L’evento Blue Planet Economy Expoforum 2024 si prepara a richiamare l’attenzione su Roma dal 16 al 18 ottobre, rappresentando un’importante occasione per esplorare le connessioni tra ambiente, sviluppo sostenibile e innovazione. Questa quarta edizione dell’Expoforum si focalizzerà sul ruolo cruciale delle comunità locali e delle piccole e medie imprese nel contesto della Blue Economy, sottolineando l’importanza di pratiche operative innovative per una crescita economica responsabile.

Il programma della manifestazione

Date e luogo

Il Blue Planet Economy Expoforum si svolgerà presso Fiera Roma, situata in via Portuense 1645. Per tre giorni, il programma offre un’opportunità unica per discutere e analizzare le sfide attuali e future, enfatizzando le soluzioni all’avanguardia per promuovere un futuro economico sostenibile. L’Expoforum si articolerà in diverse sezioni, ognuna delle quali tratterà temi specifici legati all’economia blu:

Settori chiave discussi

Blue Life Protection : questo segmento affronterà strategie e progetti per la protezione e il monitoraggio degli oceani, un aspetto fondamentale per la preservazione degli ecosistemi marini.

Blue and Green Logistics : qui si esploreranno le infrastrutture tecnologiche per il green shipping e la portualità sostenibile, evidenziando le tecnologie più innovative disponibili.

Blue Food : il focus su questo tema analizzerà le tecniche di pesca e allevamento ittico, puntando sull’importanza di biotecnologie marine volte a tutelare gli ecosistemi marini e la salute umana.

Blue Energy : saranno presentate panoramiche sulle potenzialità delle energie rinnovabili marine, un settore sempre più cruciale per un futuro sostenibile.

Blue Tourism : questo ambito si concentrerà sul turismo sostenibile e sulle modalità di rispetto del patrimonio costiero e marittimo.

Blue Future and Youth Experience: dedicato alle nuove generazioni, questo segmento esaminerà le professioni emergenti e le competenze necessarie in un campo così dinamico e promettente.

A completare il programma, l’evento sarà suddiviso tra un’area “Expo”, dove espositori presenteranno innovazioni e prodotti, e un “Simposio” con seminari, workshop e incontri tematici volti ad approfondire questioni attuali.

Formazione e networking

Promuovere l’educazione e le connessioni

L’aspetto formativo è centrale in questo appuntamento, nato per sviluppare nuove connessioni e orientare i giovani verso le professioni della Blue Economy. Saranno coinvolti istituti scolastici, università e centri di ricerca, mentre il formato Business to Students offrirà occasioni di incontro diretto tra studenti e aziende.

Il networking internazionale

Un altro elemento strategico dell’Expoforum è il programma di networking internazionale, concepito per far sì che gli espositori rafforzino la loro presenza nei mercati del Mediterraneo e dell’Africa Settentrionale. Questa opportunità rappresenta un’importante chance per le piccole e medie imprese locali di espandere la loro rete commerciale e creare collaborazioni fruttuose.

Approfondimenti tematici

Biotecnologie blu

Tra gli importanti temi che verranno discussi, spicca il focus sulle biotecnologie blu, un settore in espansione anche in Italia. Secondo le stime di Assobiotec, il settore delle biotecnologie impiega circa 13.000 lavoratori, con oltre 750 aziende, di cui alcune già attive nelle biotecnologie blu. Quest’ultima branca è trainata soprattutto da applicazioni farmaceutiche e mediche, come lo sviluppo di vaccini. Si prevede una crescita annuale composta significativa in questo ambito, evidenziando l’importanza di sostegno finanziario per le piccole aziende che cercano di innovare.

L’iniziativa Blue Second Life

Un altro approfondimento riguarderà l’iniziativa “Blue Second Life”, che si concentra sul recupero e riutilizzo delle imbarcazioni obsolete, una pratica che può contribuire a ridurre l’impatto ambientale legato alla nautica.

Eventi speciali e riconoscimenti

Presentazione del Blue Ambassador Award 2024

Il 18 ottobre sarà un giorno chiave per la manifestazione, con la cerimonia di premiazione del “Blue Ambassador Award 2024”. Questo premio, organizzato dall’Associazione MAR e in collaborazione con ENEA, intende riconoscere i contributi significativi di manager, ricercatori, operatori del terzo settore e studenti nel campo della Blue Economy. La giuria sarà composta da professionisti esperti e giovani studenti, che selezioneranno i progetti più innovativi su tematiche quali economia circolare e sostenibilità.

La manifestazione internazionale per la transizione energetica

Un ulteriore evento da non perdere durante i giorni dell’Expoforum sarà la manifestazione internazionale dedicata alla transizione energetica, che affiancherà l’Expoforum. Questo evento offrirà una visione dettagliata delle ultime novità nel settore delle energie rinnovabili, presentando impianti, materiali e tecnologie all’avanguardia.

L’Expoforum rappresenta un’importante opportunità per approfondire temi cruciali legati all’economia blu, promuovendo un dialogo aperto e costruttivo tra vari attori del settore. Con un programma ricco di eventi, workshop e discussioni, l’aspettativa è alta per questo incontro che si preannuncia ricco di spunti e innovazioni.