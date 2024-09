Lewis Saccocci Trio in concerto al Charity Café: una serata di jazz e melodie originali

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il 27 settembre, il Charity Café di Roma ospiterà un evento musicale di grande interesse, con il Lewis Saccocci Trio che presenterà un repertorio di brani originali. Con una proposta dal vivo che mette in risalto il suono unico dell’organo hammond, questo concerto si preannuncia come un’occasione imperdibile per gli amanti del jazz e della musica dal vivo. Il trio, composto da talentuosi musicisti, farà vibrare le note in un locale che è divenuto un punto di riferimento per la cultura musicale nella città.

La formazione del Lewis Saccocci Trio

Il leader e l’anima dell’ensemble: Lewis Saccocci

Lewis Saccocci assume il ruolo di leader del trio, portando sul palco il suo talento all’organo hammond, uno strumento iconico che ha caratterizzato molteplici generi musicali, dal jazz al soul. Con un curriculum ricco di esperienze e collaborazioni con diversi artisti, Saccocci è noto per la sua abilità di creare atmosfere suggestive e coinvolgenti attraverso le sue improvvisazioni e composizioni originali. La scelta dell’hammond è centrale nel suo progetto musicale, permettendo di esplorare sonorità ricche e corpose, perfette per dare vita a un repertorio innovativo e appassionato.

Un suono unico con chitarra e batteria

Accanto a Lewis, troviamo Enrico Bracco alla chitarra e Valerio Vantaggio alla batteria. Bracco, musicista di grande versatilità, contribuisce con il suo stile distintivo e le sue capacità tecniche, creando un dialogo frizzante con l’organo hammond. La chitarra di Bracco arricchisce il suono del trio, portando luminosità e freschezza alle composizioni.

Dall’altra parte, Valerio Vantaggio alla batteria offre un supporto ritmico solido, fondamentale per il bilancio dell’insieme. Vantaggio è rinomato per la sua dinamicità e la sua capacità di adattarsi a diverse sonorità, rendendolo un batterista molto ricercato nella scena musicale. La combinazione di questi tre strumenti crea un’armonia di suoni che si fonde in un’unica entità, capace di incantare il pubblico.

Location e info per il pubblico

Charity Café: un angolo di musica e convivialità

Il Charity Café, situato in Via Panisperna 68, è diventato un punto d’incontro per gli appassionati di musica in città. Con un ambiente accogliente e rilassato, il locale è aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 fino alle 02:00, invitando i visitatori a vivere una serata in compagnia di buona musica e drink.

A partire dalle 19:00, il locale offre l’aperitivo “AperiTIME“, un’occasione perfetta per gustare stuzzichini e cocktail prima dell’inizio dei concerti, che solitamente partono alle 22:00. Il martedì, invece, i concerti sono anticipati di un’ora, cominciando alle 21:00. La modalità di ingresso prevede una prima consumazione obbligatoria al costo di 10€, seguita dalla scelta di menù disponibili.

Un evento accessibile

Il concerto ha un’entrata con consumazione obbligatoria, il che rende l’evento accessibile a tutti coloro che desiderano trascorrere una serata all’insegna della musica dal vivo. Non sono richieste prenotazioni, rendendo più facile la partecipazione per chiunque voglia assistere a questa performance dal vivo.

Il trio di Lewis Saccocci si presenta come un’opportunità preziosa per godere della musica originale in un contesto stimolante e vivace. I visitatori del Charity Café sono invitati ad immergersi in un’esperienza musicale che promette di essere tanto emozionante quanto memorabile.