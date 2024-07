L’ex presidente del porto di Genova: la vicenda di Paolo Signorini

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Paolo Signorini, noto ex presidente del porto di Genova e ex amministratore delegato di Iren, si trova attualmente recluso nel carcere di Marassi a seguito dell’arresto avvenuto il 7 maggio nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla procura di Genova. Nonostante la presentazione di un’istanza da parte degli avvocati Enrico e Mario Scopesi per ottenere gli arresti domiciliari, il tribunale del Riesame ha rigettato la richiesta. Le soluzioni proposte per i domiciliari, ovvero una residenza a Genova offerta da un parente o a Aosta presso il fratello, non hanno convinto i giudici riguardo alla garanzia di non alterare le prove dell’inchiesta.

La decisione del tribunale del Riesame e le implicazioni per Paolo Signorini

Il rigetto dell’istanza presentata dagli avvocati Enrico e Mario Scopesi al tribunale del Riesame ha portato alla conferma della permanenza di Paolo Signorini nel carcere di Marassi. La scelta dei giudici di non concedere gli arresti domiciliari si basa sul fatto che le proposte avanzate per la residenza del detenuto non sono state ritenute idonee a garantire la genuinità delle prove e a evitare eventuali tentativi di alterare le indagini in corso. La situazione legale dell’ex presidente del porto di Genova e ex amministratore delegato di Iren appare quindi tutt’altro che risolta, con il proseguimento della sua detenzione in attesa di ulteriori sviluppi riguardo all’inchiesta della procura di Genova.

