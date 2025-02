Libano: attacco a un convoglio dell’Unifil provoca il ferimento del vice comandante

Ultimo aggiornamento il 14 Febbraio 2025 by Luisa Pizzardi

Il 14 febbraio 2025, un grave incidente ha coinvolto il convoglio dei **peacekeeper** dell’**UNIFIL** mentre si dirigeva verso l’**aeroporto** di **Beirut**, in **Libano**. Il percorso era bloccato da due giorni a causa di **miliziani** di **Hezbollah**, creando una situazione di **tensione** e **pericolo** per le forze di **pace** internazionali.

Attacco al convoglio dei peacekeeper

Il generale nepalese **Chok Bahadur Dhakal**, vice comandante dell’**UNIFIL**, è stato ferito durante un **attacco** che ha colpito il convoglio. L’**UNIFIL** ha confermato l’accaduto attraverso una nota ufficiale, sottolineando la gravità della situazione. L’**esercito** libanese, in precedenza, aveva già condannato l’incendio di un veicolo dell’**UNIFIL**, evidenziando un clima di crescente **violenza** contro le forze di **pace**.

In un comunicato, l’**UNIFIL** ha espresso il proprio sconcerto per l’**attacco**, definendolo “oltraggioso”. Le forze di **pace** sono attualmente impegnate a ripristinare la **sicurezza** e la **stabilità** nel sud del **Libano**, un compito reso sempre più difficile a causa delle **tensioni** locali. La nota prosegue affermando che “gli **attacchi** ai **caschi blu** rappresentano violazioni flagranti del **diritto internazionale** e possono configurarsi come **crimini di guerra**”.

Richiesta di giustizia e indagine

L’**UNIFIL** ha chiesto un’indagine completa e immediata da parte delle **autorità** libanesi, esortando affinché tutti i responsabili di questo **attacco** siano portati davanti alla **giustizia**. La situazione in **Libano** è complessa e delicata, con le forze di **pace** che operano in un contesto di **instabilità** e **conflitti** interni.

Le **tensioni** tra **Hezbollah** e le forze di **pace** internazionali non sono nuove, ma l’**attacco** al convoglio dei **peacekeeper** segna un ulteriore deterioramento della situazione. La **comunità** internazionale osserva con attenzione gli sviluppi, preoccupata per la **sicurezza** dei **caschi blu** e per la **stabilità** della regione.

L’**UNIFIL**, che ha il compito di monitorare e mantenere la **pace** nel sud del **Libano**, si trova ora a dover affrontare sfide sempre più gravi. La protezione dei propri membri è diventata una **priorità**, mentre le **autorità** libanesi sono chiamate a rispondere a queste **violenze** e a garantire la **sicurezza** di tutti coloro che operano nel **paese**.