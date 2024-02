L’intervista di Serena Bortone a Pif: Riflessioni sulle recenti vicende politiche

Serena Bortone accoglie Pif a “Chesarà…” su Rai3

Serena Bortone ha recentemente ospitato Pif nella trasmissione “Chesarà…“, la quale si tiene ogni sabato e domenica sera su Rai3. Durante l’intervista, la conduttrice ha posto all’ospite diverse domande riguardanti la situazione politica attuale, in particolare facendo riferimento alla vicenda dei giovani colpiti dai manganelli durante una manifestazione contro la guerra a Gaza tenutasi a Pisa e in altre città italiane. Un punto chiave della discussione è stato il richiamo del presidente Sergio Mattarella al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, condannando qualsiasi forma di repressione verso il dissenso. Pif si è mostrato sconcertato per l’accaduto e ha elogiato le parole del presidente Mattarella, definendole un vero capolavoro di comunicazione. Durante l’intervista, è emersa anche un’ironica discussione su possibili interviste a Giorgia Meloni, con Pif che ha scherzato sulla propria posizione nel dibattito politico.

Considerazioni ironiche di Pif su Matteo Salvini e la situazione politica attuale

Pif ha proseguito l’intervista con Serena Bortone con riflessioni ironiche sulla propria vita e sulla politica italiana. L’ospite ha raccontato aneddoti sulla sua esperienza scolastica e sulla sua aspirazione giovanile a diventare politico. Ha poi scherzato sul rapporto tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, definendo il momento politico attuale come “morettiano” per Salvini, che sembra essere offuscato dall’azione di Meloni. In modo sarcastico, ha espresso la preoccupazione di essere chiuso da Salvini per le sue opinioni. La conversazione è continuata con Serena Bortone che ha scherzato su una possibile chiusura del programma, e Pif ha proposto scherzosamente di trasferirsi alla Nove. Questi momenti di leggerezza hanno delineato l’atmosfera dell’intervista, che si è conclusa con riflessioni sulla difficile situazione della televisione pubblica e i cambiamenti nel palinsesto televisivo.