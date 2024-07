Lite tra camionisti turchi: accoltellamento a Trieste

Ultimo aggiornamento il 21 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Un uomo di 38 anni è stato coinvolto in un violento accoltellamento durante una lite nella notte scorsa a Trieste. L’episodio si è verificato in via degli Alti Forni, all’ex Scalo legnami, coinvolgendo due camionisti di nazionalità turca.

L’ACCOLTELLAMENTO E I PROTAGONISTI

Secondo quanto riportato, l’alterco tra i due camionisti ha avuto come esito l’aggressione con un coltello al torace da parte di uno di loro. Fortunatamente, le ferite riportate risultano essere di lieve entità. Durante lo scontro, entrambi i contendenti hanno riportato ferite alle braccia.

INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti prontamente le forze dell’ordine, tra cui Carabinieri, uomini della Capitaneria di Porto e operatori della Sorveglianza del Porto nuovo. L’obiettivo era garantire la sicurezza sul posto e avviare le procedure di indagine per fare luce sull’accaduto.

IL FERITO TRASPORTATO IN OSPEDALE

Il ferito è stato rapidamente soccorso e trasportato presso l’ospedale di Cattinara tramite un’ambulanza, con una valutazione di codice giallo che indicava un quadro clinico stabile non grave. La prontezza nell’assistenza dimostra l’efficacia del sistema di pronto intervento sanitario nella città.

FERMATO L’AGGRESSORE

Le autorità hanno agito tempestivamente fermando l’aggressore, che è stato sottoposto a interrogatorio per far luce sui motivi che hanno scatenato la violenta lite tra i due camionisti. L’azione rapida delle forze dell’ordine ha contribuito a garantire la sicurezza nella zona e a individuare il responsabile dell’aggressione.

