Lungomare di Roma: progetto ambizioso per un “parco del mare” dal Porto Turistico alla Cristoforo Colombo

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un nuovo progetto sta prendendo forma a Roma con l’intento di trasformare il lungomare che si estende dal Porto Turistico fino alla Cristoforo Colombo. Si tratta di un’iniziativa pensata per riqualificare e valorizzare quest’area attraverso la realizzazione di quello che è stato già definito “il parco del mare”. Questa opera non solo mira a migliorare l’aspetto estetico del litorale, ma si basa su fondi europei per garantire qualità e sostenibilità.

Il restyling finanziato dall’Europa

La riqualificazione del lungomare di Roma è finalmente avviata, come annunciato dall’assessore all’urbanistica, Maurizio Veloccia. L’investimento è di notevoli 24 milioni di euro provenienti da fondi europei, specificamente dal PR FESR 2021-2027, destinati a progetti di sviluppo regionale. Questo finanziamento è considerato cruciale per migliorare non solo la viabilità, ma anche la qualità della vita per i cittadini e i turisti. L’approccio prevede l’introduzione di percorsi pedonali e ciclabili, che contribuiranno a ridurre il traffico veicolare privato, favorendo così un ambiente più salubre e accessibile.

Le finalità di questo progetto sono ambiziose e puntano a sviluppare un disegno unitario in grado di integrare spazi verdi e aree di svago. Con il ripristino di una fruizione più naturale del litorale, l’intento è di mettere in risalto l’importanza del mare e della spiaggia per il territorio romano, restituendo alla comunità un luogo dove poter fruire pienamente della bellezza del paesaggio marittimo.

Il bando in corso per la progettazione

Dal 23 agosto fino al 23 settembre, è aperta una procedura per l’affidamento della progettazione del nuovo parco. Questo bando rappresenta il primo passo verso una radicale riconfigurazione del quadrante, con un focus sulla rigenerazione urbana e la mobilità sostenibile. “La nuova mobilità sostenibile e la rinaturalizzazione saranno attività propedeutiche alla nascita del nuovo Parco delle Dune”, ha spiegato Veloccia. Il focus sulla rigenerazione urbana non è solo un’opportunità di avvicinare le persone al mare, ma anche di rinvigorire economicamente l’area attraverso l’aumento dell’afflusso di visitatori e residenti.

Affidare la progettazione a professionisti qualificati è essenziale per garantire che il risultato finale rispecchi le ambizioni del progetto, creando spazi non solo utili, ma anche ricchi di significato e attrattiva per la comunità. La partecipazione della cittadinanza e delle istituzioni locali sarà fondamentale nella fase di pianificazione per assicurare che le esigenze della comunità siano tenute in alta considerazione.

Il Parco delle Dune: un’iniziativa di rinaturalizzazione

Il cuore del progetto è l’idea di rinaturalizzare un lungo tratto del lungomare, concentrandosi sulla ricostruzione delle dune marine e sulla valorizzazione degli spazi verdi esistenti. Questo approccio ecologico non solo servirà a riconquistare nuovi spazi aperti per la collettività, ma offrirà anche preziose opportunità per attività ricreative e di contatto diretto con la natura. La creazione di percorsi totalmente pedonali e ciclabili permetterà di avere un accesso diretto alla spiaggia, promuovendo al contempo uno stile di vita più attivo e sostenibile.

Un altro obiettivo di fondamentale importanza è quello di liberare l’area delle attività che attualmente occupano l’arenile, migliorando la visuale verso il mare. Questo aspetto è parte integrante del Piano di utilizzo dell’arenile , il cui iter è ancora in corso e che mira a garantire una fruibilità completa dell’area per tutti i visitatori. I cambiamenti previsti nel progetto vogliono quindi assicurare non solo la conservazione dei valori naturali, ma anche una valorizzazione turistica dell’area.

Tempistiche previste per la realizzazione

La fase successiva alla selezione dei professionisti, prevista per la fine del mese, porterà alla pianificazione e progettazione concreta, in collaborazione con il Municipio e la Regione Lazio. L’obiettivo è di procedere in sinergia con la comunità locale per garantire che le opere vengano adattate alle reali esigenze del territorio. Veloccia sottolinea l’importanza di questa iniziativa, evidenziando che si punta ad arrivare entro 18 mesi all’affidamento delle opere.

Questo progetto di restyling del lungomare di Roma rappresenta un’opportunità storica per trasformare e modernizzare l’area, rendendola più fruibile e sostenibile. La pianificazione attenta e la volontà di coinvolgere le istituzioni e i cittadini sono le chiavi per rendere questo ambizioso progetto una realtà. Il lungomare romanista, quindi, è pronto a rinascere, con una nuova visione che saprà coniugare accessibilità, natura e bellezza.