Lutto a Roma: il brutale omicidio di Manuela Petrangeli

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Manuela Petrangeli, una rinomata fisioterapista romana di 50 anni, è stata freddamente uccisa con un colpo di fucile mentre si trovava per strada. L’orribile tragedia ha scosso la comunità locale e lasciato attoniti amici e colleghi, tra cui Maria Cristina Franchitti, che condivideva il suo lavoro nella stessa clinica.

Il racconto di un’amica sconvolta

Maria Cristina Franchitti, amica stretta e collega di Manuela Petrangeli, ha raccontato con sgomento l’accaduto. “Noi l’abbiamo vista uscire dal lavoro. Parcheggiamo metà in clinica e metà fuori dalla clinica, su questa strada, dove si può parcheggiare. Io visivamente non ho potuto vedere, ma sono stata subito avvertita che era successo qualcosa di molto grave in via degli Orseoli e che coinvolgeva una terapista della nostra clinica,” ha dichiarato. La notizia ha sconvolto l’intera comunità, lasciando un’eco di dolore e incredulità.

Un omicidio inspiegabile

Secondo quanto riportato da Maria Cristina Franchitti, non ci sarebbero stati segnali premonitori che avrebbero potuto portare a un tale atto di violenza. La vittima e l’assassino, il suo ex compagno, si erano separati da tre anni e sembravano non avere problemi particolari. “Cose dell’altro mondo. Il solito femminicidio, anche oggi,” ha commentato con amarezza Franchitti, definendo la vittima come “una persona solare e una bravissima professionista.” L’assurda violenza di genere continua a segnare il triste destino di troppe donne, lasciando dietro di sé famiglie distrutte e comunità sconvolte.

La lotta contro il femminicidio: un’imperativa necessità

Il triste epilogo della vita di Manuela Petrangeli mette in luce l’urgente necessità di combattere il femminicidio e promuovere una cultura basata sul rispetto e sull’uguaglianza di genere. Ogni vita spezzata da atti di violenza va condannata e combattuta con determinazione, affinché nessun’altra donna debba mai perdere la propria vita per mano di chi dovrebbe amarla e proteggerla. Il richiamo alla sensibilizzazione e all’azione concreta diventa sempre più pressante, nella speranza di costruire un mondo più sicuro e giusto per tutte le donne che, come Manuela Petrangeli, ogni giorno si alzano per contribuire alla società e realizzare i propri sogni.

