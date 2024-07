“Madre abbandonata e morta: figlia arrestata per omicidio volontario”

Ultimo aggiornamento il 20 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Una tragedia si è consumata a Montelibretti dove una anziana madre invalida è stata trovata senza vita dopo essere stata abbandonata dalla propria figlia per andare in vacanza. La donna, incapace di provvedere a se stessa, è morta per stenti. La figlia responsabile di questo atto è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

L’abbandono e la scoperta macabra

I fatti risalgono a giugno quando i carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno fatto la terribile scoperta. Dopo l’abbandono della figlia, l’anziana donna è stata lasciata sola a fronteggiare le proprie difficoltà, senza ricevere le cure di cui aveva bisogno. La situazione è peggiorata fino al momento in cui è stata rinvenuta senza vita nella propria abitazione.

Le indagini e l’arresto

Le autorità, una volta resesi conto delle circostanze tragiche della morte dell’anziana, hanno avviato un’indagine per fare luce sull’accaduto. Dall’analisi dei fatti è emerso che la figlia aveva programmato la sua partenza in vacanza lasciando la madre nelle condizioni che hanno portato al decesso. Questo comportamento ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti della donna di 49 anni con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

La giustizia e la vicenda che sconvolge

L’arresto della figlia per il tragico destino della madre ha scosso non solo la comunità di Montelibretti ma anche l’opinione pubblica in generale. La tragica vicenda mette in luce l’importanza di garantire adeguate cure e assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti. Il rispetto e la tutela dei più deboli sono valori fondamentali che devono essere difesi dalla società.