Mafia alla romana: il riciclaggio di denaro nel mondo del cinema

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Nel cuore di Roma, la criminalità organizzata intesseva tutte le sue attività illecite, dalla gestione dei soldi sporchi al controllo delle produzioni cinematografiche. Gli eredi delle famiglie mafiose, tra cui il figlio di Enrico Nicoletti e il discendente del boss Michele Senese, erano i protagonisti di un’intricata rete di affari criminale.

La Direzione investigativa antimafia di Roma ha condotto un’imponente operazione che ha portato all’arresto di 18 persone e all’indagine di circa 60 soggetti legati a associazioni di stampo mafioso. Le accuse vanno dall’estorsione all’usura, dall’intestazione fittizia di beni al riciclaggio di denaro sporco reinvestito in attività economiche. Un quadro impressionante delle attività illecite condotte con slealtà e violenza.

Il focus principale delle investigazioni riguardava due gruppi operativi: uno guidato da Antonio Nicoletti e un altro sotto la guida di Vincenzo Senese. Questi individui operavano come tramite tra clan campani e ‘ndrangheta reinvestendo il denaro della criminalità in produzioni cinematografiche e nel commercio di carburanti. La presenza di personaggi noti come Lady Petrolio e l’ex calciatore Giorgio Bresciani ha svelato la vastità delle operazioni illegali, che coinvolgevano anche settori come l’edilizia, la logistica e il commercio di auto. Il sequestro di beni per un valore di 131 milioni di euro ha evidenziato l’entità dei profitti illeciti reinvestiti nell’economia legale.

