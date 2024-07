Maltempo e cali di presenze: l’estate inizia con il botto

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Il Molise brilla, il resto d’Italia piange

Il maltempo si abbatte sulle spiagge italiane, con cali di presenze generalizzati a giugno. Tuttavia, c’è una regione che spicca per un +10% in solitaria: il Molise. Secondo le stime del SIB – Sindacato Italiano Balneari, la situazione non fa eccezione rispetto ad altri settori turistici, con gli stranieri che rappresentano l’ancora di salvezza.

Crisi generale e previsioni ottimistiche

Antonio Capacchione, presidente del Sindacato aderente a Fipe Confcommercio, sottolinea come gli stabilimenti balneari di tutte le regioni stiano registrando cali significativi di presenze. Le perdite sono particolarmente pesanti in Liguria e nel Lazio, mentre le località preferite dagli stranieri resistono meglio. Le avverse condizioni meteo hanno spinto molti vacanzieri italiani ad evitare le spiagge nazionali, ma le prenotazioni per luglio ed agosto lasciano intravedere un barlume di speranza.

Cenni sulle presenze sulle spiagge

Un sondaggio condotto su un campione di imprese balneari italiane rivela cali consistenti rispetto al 2023. Alcuni dati salienti includono un -20% in Abruzzo, -10% in Basilicata, -15% in Calabria, -30% in Campania ed Emilia Romagna, -50% nel Lazio e addirittura -60% in Liguria. Al contrario, il Molise si distingue per un aumento del 10%, mentre altre regioni come la Sardegna, la Toscana e il Veneto registrano cali tra il 15% e il 20%.

