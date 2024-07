Maltempo e ondate di calore: l’Italia divisa tra Nord e Centro-Sud

Ultimo aggiornamento il 12 Luglio 2024 by Francesca Monti

In Italia, le avverse condizioni meteorologiche stanno creando disuguaglianze climatiche significative tra il Nord e il Centro-Sud del Paese. Mentre al Centro-Sud si registra una forte ondata di calore, al Nord imperversa il maltempo con fenomeni come grandinate, raffiche di vento e intensi temporali.

Il Nord sotto assedio: allerta meteo e danni diffusi

Nelle regioni settentrionali, come la Lombardia, il maltempo ha colpito duramente, portando ad allagamenti, caduta di alberi e interruzioni del traffico. In particolare, nella provincia di Varese, un violento nubifragio ha causato danni significativi con strade allagate e rallentamenti ai trasporti.

Grandinate e danni a Milano e dintorni

A Milano, una violenta grandinata ha colpito la città con chicchi di grandine di dimensioni eccezionali, causando danni a veicoli e edifici. Le intense grandinate hanno creato momenti di panico tra la popolazione, costretta a cercare riparo sotto le coperture disponibili.

Temporali e disagi anche altrove

Oltre alla Lombardia, altre regioni del Nord come la provincia di Lecco, Sondrio, Bergamo e Brescia hanno subito gli effetti nefasti del maltempo, con fulmini che hanno causato incendi e interruzioni dei servizi, inclusi i trasporti pubblici.

Difficoltà in Piemonte e Trentino

Anche in Piemonte e Trentino si sono registrati temporali che hanno provocato frane, alberi caduti e disagi alla circolazione stradale e ferroviaria. Le autorità locali hanno gestito numerose chiamate per situazioni di emergenza legate al maltempo.

Situazione in miglioramento e previsioni future

Nonostante le avverse condizioni, si prevede un miglioramento della situazione meteorologica nelle prossime ore, con attenuazione delle precipitazioni e ritorno gradualmente al bel tempo. Tuttavia, le conseguenze dei fenomeni atmosferici violenti sono ancora evidenti in molte zone colpite.

Effetti del caldo nel Centro e Sud Italia

Mentre il Nord affronta le avversità climatiche, nel Centro e Sud Italia si combatte contro l’ondata di calore. Diverse città italiane si preparano ad affrontare condizioni meteorologiche estreme, con temperature che raggiungeranno livelli critici.

Preoccupazioni per la salute pubblica

Il Ministero della Salute ha lanciato un’allerta per 11 città italiane, segnalate con il bollino rosso a causa del caldo intenso. Le autorità sanitarie sono in allerta per possibili impatti sulla salute della popolazione, soprattutto per le fasce più vulnerabili.

Aumento degli interventi di soccorso e criticità ospedaliere

L’aumento delle chiamate di soccorso legate al caldo rappresenta una sfida per il sistema di emergenza sanitaria. I professionisti della salute e le autorità locali sono impegnati a fronteggiare le criticità ospedaliere e a garantire un adeguato supporto alla popolazione più vulnerabile.

In sintesi, l’Italia si trova in una situazione di disuguaglianza climatica, con il Nord afflitto dal maltempo e il Centro-Sud alle prese con un’afa insopportabile. Le autorità e la popolazione si preparano a far fronte alle conseguenze di questi eventi estremi, cercando di garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini.