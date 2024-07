Maltempo in Alta Valle Orco: la spettacolare trasformazione della cascata di Noasca

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Luisa Pizzardi

Il maltempo ha colpito duramente la località di Noasca, nell’Alta Valle Orco, nel Torinese, portando con sé un drammatico ingrossamento della cascata di Noasca. Le immagini condivise sui social testimoniano l’impressionante trasformazione del torrente Noaschetta, di solito meta turistica molto amata. La cascata è diventata un’enorme massa d’acqua che ha invaso la strada per Ceresole Reale, causando notevoli disagi e danni. Il flusso si è poi riversato nel torrente Orco, causandone la piena e mettendo a dura prova la tranquillità della zona.

Sabato 29 giugno è stata una giornata straordinariamente piovosa a Noasca, con la registrazione di ben 172mm di pioggia. Questo eccezionale accumulo di acqua ha contribuito in modo significativo all’ingrossamento della cascata e alla sua spettacolare trasformazione in una forza imponente della natura. Le conseguenze di questo evento meteorologico estremo sono state visibili a tutti, con la strada sommersa dall’acqua e la cascata che ha assunto proporzioni mai viste prima. Un fenomeno che ha destato preoccupazione e ammirazione, mostrando ancora una volta quanto la natura sia capace di sorprenderci e impressionarci nella sua potenza.

Cascata di Noasca: La cascata, solitamente una meta turistica molto amata, è diventata un’enorme massa d’acqua a causa dell’ingrossamento dovuto al maltempo. Questo ha portato a notevoli disagi e danni, inclusa l’invasione della strada per Ceresole Reale.

Torrente Noaschetta: Il torrente che alimenta la cascata di Noasca, è stato protagonista della sua trasformazione impressionante a causa del maltempo. Il suo flusso è poi confluito nel torrente Orco, contribuendo alla piena che ha messo a dura prova la tranquillità della zona.

Sabato 29 giugno: La data in cui si è verificata la giornata di pioggia intensa a Noasca, con ben 172mm di pioggia registrati. Questo eccezionale accumulo d’acqua ha contribuito in modo significativo all’ingrossamento della cascata e alla sua trasformazione in una forza imponente della natura.

Torrente Orco: Il torrente che ha visto il flusso del torrente Noaschetta ingrossato a causa del maltempo, contribuendo alla sua piena e mettendo a dura prova la tranquillità della zona.