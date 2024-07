Maltempo nel nord Italia: emergenza frane e smottamenti

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Francesca Monti

La situazione critica in Valle d’Aosta

Nella Valle d’Aosta, il maltempo ha causato danni ingenti e situazioni di emergenza. A Cogne, un’intera comunità è stata isolata a causa della distruzione della strada di accesso provocata dall’alluvione. Circa 200 persone sono state evacuate in elicottero, tra residenti e turisti, mentre alcuni sono ancora in attesa di essere raggiunti. Nel frattempo, gli albergatori si stanno mobilitando per accogliere gratuitamente gli sfollati provenienti dalle zone colpite.

Danni e evacuazioni in Piemonte

Anche in Piemonte, la situazione non è da meno, con smottamenti, danni ai ponti e alcune valli isolate. Ad Alagna Valsesia, in particolare, si registrano i problemi più gravi. Campertogno è al lavoro per ripristinare gli acquedotti, mentre una ventina di campeggiatori rimane bloccata. Il presidente della Regione, Alberto Cirio, sta valutando la richiesta dello stato di emergenza, mentre la Protezione Civile è in costante contatto con le zone colpite per coordinare le operazioni di soccorso.

Le tragedie in Francia e Svizzera

La furia della natura ha portato a tragiche conseguenze anche al di là dei confini italiani. In Svizzera, nel Canton Ticino, due persone sono state trovate morte a seguito di una frana, mentre una persona risulta dispersa. In Francia, invece, tre anziani hanno perso la vita a causa della caduta di un albero durante un temporale. Le autorità locali stanno monitorando la situazione da vicino e cercando di gestire al meglio l’emergenza.

