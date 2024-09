Marcello Mastroianni protagonista della 19/a edizione della Festa del Cinema di Roma dal 16 al 27 ottobre

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Redazione

L’ombra di MARCELLO MASTROIANNI, uno dei più grandi attori del cinema italiano, ritorna con forza in occasione della 19/a edizione della Festa del Cinema di Roma. Da quest’anno, l’evento si svolgerà all’Auditorium Parco della Musica ENNIO MORRICONE, dal 16 al 27 ottobre, con un programma ricco di eventi, proiezioni retrospettive e celebrative. La manifestazione, diretta da PAOLA MAlANGA e prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma, presieduta da SALVATORE NASTASI e con la direzione generale di FRANCESCA VIA, intende rendere omaggio al leggendario interprete a cent’anni dalla sua nascita.

un’immagine iconica per un grande attore

Il tributo visivo a Marcello Mastroianni

L’immagine ufficiale della Festa del Cinema di Roma è un chiaro omaggio a Mastroianni: la fotografia, scattata da GIDEON BACHMANN, lo ritrae in uno dei suoi ruoli più celebri, GUIdO ANSELMI in “8½” di FEDERICO FELLINI. In questo scatto, Mastroianni è rappresentato con il suo famoso cappello nero, occhiali dalla robusta montatura, frusta e megafono in mano, simboli di un personaggio che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema. L’immagine evoca l’impatto culturale e artistico del film, premiato con due Oscar e considerato una pietra miliare nel panorama cinematografico mondiale.

La rilevanza di “8½” e del personaggio di Guido Anselmi

“8½“, uscito nel 1963, non è solo un film iconico, ma un’opera che racchiude le ansie, i turbamenti e le meraviglie della creatività cinematografica. Il personaggio di GUIdO ANSELMI, un regista in crisi creativa, rappresenta una riflessione profonda sul processo artistico. Mastroianni riesce a dare vita a questa figura complessa, rendendola simbolica per molti cineasti e appassionati. Con la sua interpretazione straordinaria, ha dimostrato di saper navigare tra il comico e il tragico, facendo di Guido Anselmi una figura memorabile del grande schermo.

celebrazioni e retrospettive: un programma ricco di eventi

Iniziative speciali per onorare Mastroianni

In onore del centenario della nascita di MARCELLO MASTROIANNI, la Fondazione Cinema per Roma ha pianificato una serie di iniziative senza precedenti. Tra queste, una retrospettiva straordinaria presso la Casa del Cinema, che offre agli spettatori la possibilità di immergersi nel vasto repertorio dell’attore attraverso circa cinquanta titoli. Questa retrospettiva non si limita alla visione dei film, ma include anche eventi speciali con ospiti d’eccezione. Chiara Mastroianni, figlia del grande attore, sarà presente per rendere omaggio al padre attraverso incontri e discussioni sugli aspetti della sua vita e carriera.

Documentari e tributi durante la manifestazione

Durante l’intero periodo della Festa del Cinema di Roma, non mancheranno documentari dedicati alla vita e alle opere di Mastroianni. Questi lavori includeranno interviste, approfondimenti e riflessioni sul suo impatto nel mondo del cinema, rivelando aneddoti e curiosità che hanno contraddistinto la sua straordinaria carriera. L’obiettivo è quello di celebrare non solo il talento dell’attore, ma anche l’eredità cinematografica che continua a vivere nelle nuove generazioni di cineasti.

Con il ricco programma di eventi, retrospettive e celebrazioni, la 19/a edizione della Festa del Cinema di Roma promette di rendere omaggio a MARCELLO MASTROIANNI, portando sottolineando la sua inesauribile influenza nel panorama culturale italiano e internazionale.