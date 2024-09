Marcello Mastroianni: un secolo dalla nascita celebrato in maxi proiezioni nelle città italiane

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il 28 settembre segna un importante anniversario nel mondo del cinema e della cultura italiana, celebrando i cento anni dalla nascita di Marcello Mastroianni. Per rendere omaggio a questo grande attore, Urban Vision ha organizzato un’iniziativa unica, proiettando un’iconica immagine di Mastroianni su maxi led screen in alcune delle principali città italiane. Questa celebrazione evidenzia il significativo contributo che Mastroianni ha dato al cinema e alla cultura italiana a livello globale.

la proiezione: un omaggio alla carriera di mastroianni

città coinvolte nell’iniziativa

L’iniziativa prevede la proiezione di una celebre fotografia di Marcello Mastroianni su vari maxi led screen, coinvolgendo città prestigiose come Roma, Milano, Catania e Napoli. Le immagini commemoreranno non solo l’artista, ma anche il suo profondo impatto sulla cultura e sull’identità nazionale. L’immagine scelta ritrae Mastroianni nel 1966, mentre interpreta il leggendario Rodolfo Valentino al Teatro Sistina di Roma. Questo spettacolo, intitolato “Ciao Rudy”, è una commedia musicale che esplora la vita del celebre attore italo-americano, progetto voluto dai noti Garinei e Giovannini.

il contesto della commedia

La scelta di Marcello Mastroianni come interprete di Rodolfo Valentino non è avvenuta per caso: all’epoca, Mastroianni era uno degli attori più amati e rispettati sia in Italia che a livello internazionale. La prima assoluta della commedia si tenne il 7 gennaio 1966 e, grazie al carisma e al talento di Mastroianni, lo spettacolo riscosse un enorme successo, sold out nei teatri più rinomati del paese. Nonostante numerose proposte per portare la commedia negli Stati Uniti, Mastroianni scelse di dedicarsi a un progetto cinematografico di Federico Fellini, “Il viaggio di G. Mastorna detto Fernet”, che purtroppo non andò mai in porto.

il fotografo marcello geppetti: immortalare l’icona

un grande talento della fotografia

La foto che verrà proiettata è stata scattata da Marcello Geppetti, un noto fotoreporter italiano che ha documentato la cultura, l’arte e il costume italiani dal 1958 fino al 1998. Geppetti è celebre per aver catturato l’essenza di epoche e momenti storici cruciali, dando vita a scatti che riflettono l’eleganza e il fascino del cinema italiano. Le sue opere hanno avuto una visibilità mondiale, apparendo in riviste iconiche come “Time Magazine” e “Vogue”, e portando l’arte della fotografia a livelli inediti.

l’eredità fotografica di geppetti

L’importanza del lavoro di Geppetti non si limita solo alla qualità dei suoi scatti, ma si estende anche al modo in cui ha saputo raccontare storie attraverso le immagini. Nel 1997, l’editore David Schonauer lo definì “the most underrated photographer in history”, un riconoscimento significativo per un artista la cui opera continua a influenzare il panorama fotografico contemporaneo. È noto soprattutto per aver immortalato momenti iconici, come il bacio tra Liz Taylor e Richard Burton, definito dal “New York Post” una delle “7 most legendary Paparazzi photos”.

valorizzazione dell’archivio geppetti

una nuova iniziativa per preservare la memoria storica

Recentemente è stata fondata la Marcello Geppetti Media Company, con l’obiettivo di valorizzare la vasta opera di Marcello Geppetti. La società si dedica alla sistematizzazione, digitalizzazione e archiviazione del suo immenso patrimonio fotografico, in sinergia con i suoi eredi. Questo progetto mira a riportare alla luce l’importanza storica di ogni scatto, contestualizzando i momenti immortalati e ricreando piccole narrazioni che accompagnano le fotografie.

l’importanza della digitalizzazione

Il processo di scansione e catalogazione è cruciale non solo per preservare le immagini, ma anche per rendere accessibile il patrimonio fotografico alle generazioni future. Ogni fotografia racconta una storia, un momento nel tempo che ha segnato la storia del cinema e della cultura italiana. La valorizzazione dell’archivio di Geppetti rappresenta, quindi, un gesto fondamentale per mantenere viva la memoria di un’epoca d’oro e delle sue icone, come Marcello Mastroianni, che continua ad ispirare la cinematografia contemporanea.