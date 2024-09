Marco Masini svela i primi instore per presentare il nuovo album “10 Amori” in uscita il 4 ottobre

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Redazione

Marco Masini, uno dei cantautori più amati della musica italiana, è pronto a incontrare i suoi fan per la presentazione del suo nuovo progetto discografico “10 Amori“. Questo album, che uscirà il 4 ottobre in formato vinile e CD, rappresenta un momento significativo della carriera dell’artista. Prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini, “10 Amori” non solo segna il ritorno di Masini sulla scena musicale, ma coincide anche con i festeggiamenti per i suoi 60 anni. Gli eventi di instore, previsti a partire dalla data di pubblicazione dell’album, offriranno ai fan l’opportunità di acquistare il disco e partecipare a sessioni di firma copie.

Il primo instore a Roma: dettagli e accesso

Il primo di questi eventi si svolgerà venerdì 4 ottobre presso la storica Discoteca Laziale di Roma, a partire dalle ore 17. Durante questo instore, Masini avrà l’occasione di incontrare i suoi sostenitori, condividere aneddoti sull’album e rispondere a domande relative alla sua carriera. È importante sottolineare che per poter prendere parte all’incontro e al firmacopie, sarà necessario acquistare “10 Amori” direttamente presso il negozio Discoteca Laziale. Questo consentirà non solo l’accesso all’evento, ma anche la possibilità di interagire direttamente con l’artista.

La Discoteca Laziale è un punto di riferimento per gli amanti della musica a Roma, caratterizzata da un’ampia offerta di dischi e accessori musicali. L’instore di Marco Masini rappresenta quindi un momento da non perdere per tutti gli appassionati che desiderano conoscere più a fondo il suo nuovo lavoro e la sua storia musicale. La presenza di un artista di grande fama come Masini trasformerà l’evento in un’occasione di festa, dove la musica si unirà all’emozione dei fan.

“10 Amori”: un traguardo significativo per Marco Masini

Il nuovo album “10 Amori” segna un passo importante per Marco Masini, soprattutto in un anno che segna il passaggio ai 60 anni. Non è solo un semplice progetto discografico, ma una vera e propria celebrazione della sua carriera e delle esperienze vissute in questi decenni. Con questo lavoro, l’artista intende raccontare le sue emozioni legate all’amore e alle relazioni, un tema ricorrente e centrale nella sua musica.

La collaborazione con Gianluca Tozzi e Milo Fantini ha portato a una produzione di alta qualità, riflettendo l’evoluzione musicale di Masini e il suo desiderio di innovare, pur rimanendo fedele al suo stile unico. Quello che si prospetta è un mix di melodie toccanti e testi profondi, in grado di catturare il pubblico sia nei momenti di intimità che in quelli più festivi.

Inoltre, l’uscita solo in vinile e in CD implica un ritorno alle origini, rivalutando il valore del supporto fisico in un’era sempre più digitale. Ciò rappresenta un modo per i fan di collezionare un pezzo tangibile della carriera dell’artista, arricchito dall’arte della copertina e dalla possibilità di possedere una versione fisica del disco.

Tour “10 Amori live 2025”: il ritorno sui palchi

Non solo instore, ma il 2024 si preannuncia come un anno di grandi eventi per Marco Masini, culminando nei concerti del tour “10 Amori live 2025“. Questo atteso ritorno sui palchi avverrà in tre importanti date: il 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma, seguito da concerti a Milano e Firenze. L’inizio del tour segna una rinascita per il cantautore, il quale avrà l’opportunità di esibirsi in spazi ampi, di fronte a un pubblico affezionato, portando sul palco non solo il nuovo materiale, ma anche i grandi successi che hanno segnato la sua carriera.

I biglietti per il tour sono già disponibili su TicketOne.it e in vari punti vendita. Questo evento rappresenta un’ottima occasione non solo per ascoltare i brani dell’album “10 Amori”, ma anche per rivivere i classici che hanno reso Masini una figura iconica della musica italiana. L’interazione con il pubblico durante il tour e il caloroso ritorno live contribuiranno a creare atmosfere indimenticabili, cariche di emozione e partecipazione.