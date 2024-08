Mariah Carey incanta la Costa Smeralda: la Notte di Gala al Cala di Volpe conquista 500 ospiti

Ultimo aggiornamento il 14 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Mariah Carey ha regalato un’esperienza musicale indimenticabile ai turisti di lusso della Costa Smeralda durante la Notte di Gala “Something Dazzling”. Svoltasi nell’iconico Hotel Cala di Volpe, il concerto è stato un evento esclusivo che ha richiamato 500 facoltosi ospiti, pronti a vivere un’atmosfera magica sotto un cielo stellato.

Un mondo da sogno: la cornice dell’evento

Hotel Cala di Volpe: una location da sogno

Situato nel cuore della Costa Smeralda, l’Hotel Cala di Volpe è considerato uno dei migliori alberghi al mondo, ed è il palcoscenico ideale per eventi di alta classe. Con la sua architettura suggestiva che ricorda le ville mediterranee, il resort è avvolto in un’atmosfera incantevole. I suoi giardini curati e la vista mozzafiato sul mare offrono un contesto perfetto per ospitare eventi esclusivi, attrarre celebrità e mantenere viva la tradizione della Costa Smeralda come meta di lusso.

All’ingresso, gli ospiti sono stati accolti da fate dei boschi che distribuivano piccoli mazzi di erbe aromatiche tipiche della macchia mediterranea, creando un’atmosfera incantata e immersiva. La cornice attorno alla piscina ha contribuito ad offrire un’esperienza sensoriale unica, abbinando bellezza naturale e arte culinaria.

Scenografie e animazione

La serata è stata definita da scenografie elaborate e spettacoli artistici che hanno incantato il pubblico dall’imbrunire fino a notte fonda. Gli effetti visivi, come giochi di luce sincronizzati con la musica, hanno conferito una dimensione straordinaria al concerto. La piscina è stata protagonista con getti d’acqua coreografici che, accompagnati dalla musica, hanno creato un’atmosfera da sogno.

Questo evento non è stato solo un concerto, ma un’esperienza immersiva che ha attratto i sensi e ha catturato l’immaginazione di tutti i presenti, rendendo la Notte di Gala un appuntamento imperdibile dell’estate.

La performance di Mariah Carey

Un concerto indimenticabile

Mariah Carey ha preso d’assalto il palco con “Vision of Love”, dando il via a uno spettacolo che ha visto l’artista cimentarsi con una scaletta di ben diciannove brani iconici. Dai successi come “Emotion”, “Can’t Let Go” e “My All”, fino a “Touch My Body”, ogni canzone ha avvolto il pubblico in una dolce nostalgia, ripercorrendo la lunga e brillante carriera della popstar. La sua voce, potente e melodica, ha rapito gli spettatori, che hanno cantato e ballato sino a sera inoltrata.

Il gran finale ha visto tutti gli ospiti riuniti sotto il palco, uniti dall’emozione e dall’energia di “Fly like a Bird”, mentre danzavano senza preoccuparsi del mondo circostante. Questo straordinario momento ha rappresentato l’apice di una serata di pura magia e celebrità, consolidando ulteriormente il mito di Mariah Carey nel panorama musicale internazionale.

Cena di gala e chef prestigiosi

Il coronamento della serata è stato un dinner show curato da esperti chef della Costa Smeralda. Maurizio Locatelli, executive chef dell’Area Costa Smeralda, e Michele Bacciu, executive chef dell’Hotel Cala di Volpe, hanno deliziato il palato degli ospiti con piatti squisiti, pensati per abbinare il gusto alla ricercatezza dell’evento. Ogni portata è stata un omaggio alla tradizione gastronomica italiana, presentata con eleganza e creatività.

Il gran finale: fuochi d’artificio e magia

Spettacolo pirotecnico sul golfo

La Notte di Gala si è conclusa in grande stile con uno spettacolo di fuochi d’artificio che ha illuminato il cielo sopra il giardino dell’Hotel Cala di Volpe. I colori brillanti e le forme coreografiche hanno incantato gli spettatori, offrendo un epilogo memorabile a una serata già straordinaria. Il golfo si è trasformato in un palcoscenico di luci, lasciando un’impronta indelebile nel cuore degli ospiti, che ricordano la Notte di Gala come un momento di pura esplosione di gioia.

I fuochi d’artificio non solo hanno offerto un momento di spettacolo, ma hanno rappresentato anche simbolicamente la forza e la coesione di una comunità di turisti di tutto il mondo che si è riunita per celebrare l’arte e la cultura della musica sotto le stelle della Costa Smeralda.