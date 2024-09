MArteLive 2024: il festival multidisciplinare di Roma con oltre 1.200 artisti in scena dal 18 ottobre

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Emiliano Belmonte

Roma si prepara ad accogliere la nuova edizione di MArteLive, il festival che dal 18 ottobre al 3 novembre si trasformerà in un palcoscenico vivente per artisti di tutte le discipline. Con oltre 1.200 partecipanti provenienti da vari angoli del mondo, l’evento si attesta come il festival multidisciplinare più grande d’Europa. Gli spettatori potranno immersersi in una varietà di spettacoli e performance che si svolgeranno in location iconiche della Capitale e nei suoi dintorni. Dalla street art al teatro, dalle danze alle proiezioni video, ogni giorno sarà un’esperienza unica per gli amanti dell’arte e della cultura.

Il fulcro del festival: MArteLive lo spettacolo totale

Un evento unico nel panorama romano

Il cuore pulsante del MArteLive è rappresentato da MArteLive Lo Spettacolo Totale, un evento che si svolgerà al Qube di Roma, un ambiente post-industriale che si è affermato come un punto di riferimento culturale. Il 22 e 23 ottobre, il Qube diventerà un crocevia di arti, permettendo a oltre 300 artisti di esibirsi simultaneamente su tre piani. Tra i protagonisti ci saranno nomi noti della scena musicale e performativa, tra cui Fulu Miziki, Dutch Nazari, e Bebo de Lo Stato Sociale. La proposta artistica si preannuncia variegata, con performance che spaziano dalla musica alla danza, passando per la videoproiezione e il teatro.

Un programma denso di contenuti

In aggiunta al programma principale, il festival ospiterà 12 progetti speciali, eventi off dedicati a varie discipline artistiche. Ogni appuntamento è concepito per mettere in luce la ricchezza e la diversità della scena culturale. Gli ospiti attesi renderanno ogni evento singolare e memorabile, favorendo le connessioni tra artisti e pubblico.

Novità dell’edizione 2024: Lullaby e proiezioni speciali

Un’attenzione particolare agli animali

Una delle particolarità di MArteLive 2024 è il progetto Lullaby, Ninne nanne per animali, che mira a coinvolgere anche i nostri amici a quattro zampe. Questa iniziativa offrirà concerti speciali pensati per far vivere agli animali una forma di intrattenimento unica e, per la prima volta, li vedrà protagonisti all’interno delle performance artistiche.

Cinecittà e cortometraggi di talento

In un’iniziativa in collaborazione con il Pigneto Film Festival, l’anteprima romana del film 7 minuti di Alessia Bottone sarà proiettata al Casale dei Cedrati, immerso nella bellezza di Villa Pamphili. Inoltre, saranno presentati cortometraggi di talento, tra cui il pluripremiato Cinque giorni di Juan Diego Puerta Lopez e altri lavori affermatisi nei festival, come Watermeloni di Alan Marzo e It’s All About Jazz di Margarita Bareikytė.

Anteprime speciali e eventi assolutamente da non perdere

Concerti e spettacoli di richiamo

Il MArteLive 2024 avrà anche delle anticipazioni che promettono di sorprendere il pubblico. Il 27 settembre si esibiranno The Heliocentrics e altri artisti, mentre il 9 ottobre il poeta anglo-nigeriano Joshua Idehen sarà ospite al Monk. Questi eventi rivoluzioneranno l’atmosfera culturale di Roma e faranno da preludio alle esibizioni principali del festival.

La performance di Bluemotion

Infine, non si può dimenticare il debutto dello spettacolo Lourdes della compagnia Bluemotion, in programma per l’8 e 9 ottobre presso l’Angelo Mai. Questa produzione rappresenta un’opportunità imperdibile per immergersi nel panorama del teatro contemporaneo, contribuendo a dare ulteriore visibilità alla vivace scena artistica romana.

MArteLive si conferma come una piattaforma di riferimento per l’arte multidisciplinare, capace di stimolare creatività e interazione tra artisti e pubblico, confermando l’importanza di Roma come palcoscenico culturale internazionale.