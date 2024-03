Marzo 2024: Le Serie TV da Non Perdere questo Mese

Antonia: Una Storia di Scoperte e Crescita su Prime Video

Creato e interpretato da Chiara Martegiani, Antonia debutta il 4 marzo su Prime Video. La serie segue la storia di una donna di 33 anni in crisi che scopre di avere l’endometriosi, intraprendendo un viaggio di auto-scoperta che cambia la sua vita e coinvolge anche gli altri personaggi.

The Regime: Una Parodia Sul Potere e le Sue Follie

Diretta da Stephen Frears e Jessica Hobbs, The Regime porta gli spettatori in un regime europeo contemporaneo guidato da una Presidente folle in una serie di complotti e sfide contro gli Stati Uniti. In onda dal 4 marzo su Sky e NOW, la miniserie offre uno sguardo sarcastico sul potere e sulle sue follie.

Morte e Altri Dettagli: Un Giallo con un Tocco di Commedia su Disney+

Mandy Patinkin interpreta il miglior detective del mondo a bordo di una nave in Morte e Altri Dettagli, in onda su Disney+ dal 5 marzo. Quando un omicidio scuote la nave, il detective si allea con Imogene per risolvere il caso, offrendo una combinazione di mistero e umorismo unica.

Supersex: La Storia di Rocco Siffredi su Netflix

In arrivo su Netflix il 6 marzo, Supersex vede Alessandro Borghi interpretare Rocco Siffredi in una serie liberamente ispirata alla vita della leggenda del porno. Con elementi di commedia e dramma, la serie promette di esplorare la vita intensa e complessa di Siffredi.

Extraordinary: L’Ironia e la Freschezza Continuano su Disney+

La seconda stagione di Extraordinary arriva su Disney+ il 6 marzo, portando di nuovo gli spettatori in un mondo in cui tutti hanno superpoteri tranne la protagonista. Con una combinazione di ironia, messaggi profondi e freschezza narrativa, la serie promette di conquistare di nuovo il pubblico.

The Gentlemen: Caos e Intrighi su Netflix

Guy Ritchie riporta il suo stile unico in The Gentlemen, disponibile su Netflix dal 7 marzo. Con Theo James nei panni del protagonista Edward, lo spettatore è catapultato in un vortice di caos e problemi legati a un’eredità inaspettata e a una piantagione di erba gestita da un gruppo criminale.

Young Royals: Amore e Differenze su Netflix

La terza e ultima stagione di Young Royals approda su Netflix dall’11 marzo, promettendo di concludere la romantica storia d’amore tra Simon e il principe Willhem. Con un mix di romanticismo e tensione, la serie offre un finale coinvolgente per i fan.

Manhunt: Il Thriller Cospirativo su Apple TV+

Con Tobias Menzies come protagonista, Manhunt su Apple TV+ è tratto da un romanzo che racconta la caccia a John Wilkes Booth dopo l’assassinio di Abraham Lincoln. Con elementi thriller e cospirativi, la miniserie promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo.

Palm Royale: Ambizione e Sacrifici su Apple TV+

Ambientata nel 1969, Palm Royale segue la storia di una donna che cerca di entrare nell’alta società di Palm Beach, mettendo in discussione il concetto di sacrificio personale per il successo. Con un cast stellare e una trama avvincente, la serie promette dramma e intrighi.

Il Problema dei 3 Corpi: Un Mistero Sci-Fi su Netflix

Basato su una trilogia cinese, Il Problema dei 3 Corpi arriva su Netflix il 21 marzo, offrendo uno sguardo avvincente su una minaccia globale che sfida la logica e la natura stessa. Con una trama oscura e coinvolgente, la serie promette suspense e sorprese.

Call My Agent – Italia: Il Ritratto del Mondo dello Spettacolo su Sky e NOW

La seconda stagione di Call My Agent – Italia fa il suo ritorno il 22 marzo su Sky e NOW, offrendo un mix di intrighi e dramma nel mondo dello spettacolo italiano. Con guest star sorprendenti e una trama avvincente, la serie promette di tenere incollati gli spettatori alla poltrona.