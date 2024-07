Mattarella promuove libertà dell’informazione e sostegno all’ucraina

Ultimo aggiornamento il 24 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ribadito l’importanza della libertà dell’informazione e ha espresso il suo sostegno all’Ucraina.

Libertà dell’informazione come fondamento democratico

Mattarella ha sottolineato il ruolo cruciale dei giornalisti nel garantire la libera circolazione dell’informazione, fondamentale per il corretto funzionamento della democrazia. Ha evidenziato come la libera informazione sia un pilastro per la partecipazione civica e il controllo delle istituzioni.

Responsabilità dei giornalisti nel garantire la verità

Il Presidente ha citato la legge Gonella che sottolinea il diritto dei giornalisti alla libertà di informazione e critica, purché rispettino la verità sostanziale dei fatti. Ha sottolineato che l’informazione corretta è un antidoto alle distorsioni della realtà e un dovere verso la società.

Pluralismo dell’informazione come garanzia democratica

Mattarella ha enfatizzato l’importanza del pluralismo dell’informazione come garanzia per la democrazia. Ha evidenziato la necessità di adeguare le leggi sull’editoria alla rapida evoluzione tecnologica per preservare i valori democratici nell’era digitale.

Critiche sull’operato delle piattaforme digitali

Il Presidente ha criticato la tendenza delle piattaforme digitali a eludere le responsabilità sociali e normative, sottolineando la necessità che anche loro rispettino le regole della convivenza civile.

Sostegno all’Ucraina e prevenzione dei conflitti globali

Mattarella ha evidenziato l’impegno dell’Italia e dei suoi alleati nel sostenere l’Ucraina per evitare escalation di conflitti nei Paesi confinanti. Ha sottolineato che la difesa dei diritti dei Paesi deboli è cruciale per evitare una guerra globale.

Condanna della violenza in politica e antisemitismo

Il Presidente ha condannato con fermezza gli attacchi violenti contro esponenti politici, sottolineando la necessità di contrastare l’odio e l’antisemitismo con rigore e determinazione, per preservare la convivenza civile e la democrazia.

Queste posizioni di Sergio Mattarella richiamano l’importanza dei valori democratici e della libertà dell’informazione nel contesto attuale, evidenziando la responsabilità di tutti nel garantire una società informata e rispettosa dei diritti umani.