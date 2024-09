Micam Milano: quasi mille brand pronti a presentare le novità per la primavera/estate 2025

Ultimo aggiornamento il 11 Settembre 2024 by Redazione

Micam Milano, il prestigioso salone internazionale della calzatura, si prepara a fare il suo grande ritorno dal 15 al 17 settembre. Questo evento annuale rappresenta un momento cruciale per il settore calzaturiero e promette di coinvolgere buyer e professionisti del settore provenienti da oltre 60 Paesi. Il 2025 si apre sotto i migliori auspici, con quasi mille brand in esposizione, di cui la maggior parte proviene dall’Italia ma anche da nazioni come Spagna, Turchia, Brasile, Portogallo e Germania. Un’attenzione particolare è rivolta ai giovani e alla valorizzazione della creatività, rendendo l’evento un’occasione ideale per esplorare nuovi orizzonti.

L’importanza del made in Italy nel settore calzaturiero

Un pilastro economico

Il settore calzaturiero, da sempre uno dei simboli del MADE IN ITALY, gioca un ruolo fondamentale nell’economia italiana. Durante la manifestazione, Giovanna Ceolini, presidente di Micam e di Assocalzaturifici, sottolinea come il salone non solo metta in mostra l’arte della calzatura italiana, ma contribuisca attivamente alla crescita economica del Paese. Infatti, nonostante le sfide e le incertezze degli ultimi periodi, il numero degli espositori continua a crescere, tanto da raggiungere un numero impressionante di quasi mille marchi, che include sia realtà locali che internazionali.

Un evento di respiro internazionale

Il Micam si configura come un evento di respiro mondiale, dove buyer e professionisti del settore possono scoprire le ultime tendenze e i nuovi prodotti. La presenza di marchi provenienti da diverse nazioni non solo arricchisce l’offerta, ma stimola anche il dialogo e le collaborazioni tra diverse culture e stili. Questo scambio di idee rappresenta un’opportunità per i designer e le aziende di confrontarsi e innovare, adattandosi alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Focus sui giovani e sull’innovazione

Micam Academy: un nuovo spazio formativo

Una delle novità più interessanti di quest’anno è il lancio di Micam Academy, un’iniziativa progettata per avvicinare i giovani al mondo della calzatura. Questa nuova area formativa, realizzata in collaborazione con il Politecnico Calzaturiero e Arsutoria School, offrirà ai partecipanti l’opportunità di imparare direttamente dai professionisti del settore, favorendo un trasferimento di know-how che potrà risultare fondamentale per il futuro della manifattura. Micam Academy si propone di diventare un punto di riferimento educativo, mettendo in risalto l’importanza di una formazione adeguata e di un continuo aggiornamento per affrontare le sfide del mercato.

Emerging Designers: spazio ai nuovi talenti

Un altro appuntamento atteso è la sezione Emerging Designers, che dà voce ai nuovi talenti del settore. Qui dodici designer emergenti avranno l’opportunità di presentare le loro collezioni, dimostrando che la creatività e l’innovazione sono elementi imprescindibili per il progresso del settore calzaturiero. Questa piattaforma rappresenta non solo un trampolino di lancio per designer in erba, ma anche un’opportunità per gli acquirenti di scoprire stili freschi e idee innovative che potrebbero rivoluzionare il mercato.

Tendenze e previsioni a Micam

Micam X: un focus sulle tendenze future

All’interno di Micam, ritorna anche la serie di eventi Micam X, che prevede numerosi appuntamenti dedicati alle tendenze nel settore calzaturiero. Saranno presentati i report di forecasting redatti da WGSN, la piattaforma leader nella previsione delle tendenze. Questo sarà un momento cruciale per i buyer, che potranno anticipare le preferenze del mercato e adattare le proprie strategie commerciali.

Trends Buyer’s Guide: una risorsa preziosa

Un’importante aggiunta per questa edizione è la Trends Buyer’s Guide, realizzata da Livetrend e dedicata alla stagione primavera/estate 2025. Questa guida sarà un supporto fondamentale per gli operatori del settore, offrendo analisi dettagliate e suggerimenti su come interpretare le tendenze emergenti. La possibilità di avere accesso a queste informazioni rappresenta un vantaggio competitivo che amplifica l’importanza di Micam come piattaforma di confronto e aggiornamento per professionisti del settore.

Micam Milano non è solo una fiera; è un crocevia di idee, innovazioni e opportunità che contribuiranno a delineare il futuro della calzatura. Con un focus forte sui giovani talenti e sulle tendenze in continua evoluzione, l’appuntamento di settembre si preannuncia imperdibile per tutti gli operatori del settore.