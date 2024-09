Milano Beauty Week 2023: oltre 230mila partecipanti per la terza edizione tra bellezza e sostenibilità

Ultimo aggiornamento il 29 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La Milano Beauty Week si è conclusa con un grande successo, registrando oltre 230mila partecipanti e offrendo un palinsesto ricco di oltre 500 eventi gratuiti. Questa manifestazione, tenutasi dal 25 al 29 settembre, ha coinvolto non solo il capoluogo lombardo, ma anche Crema e Lodi. Promossa da Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, l’evento ha messo in luce diversi aspetti della filiera cosmetica, focalizzandosi su temi quali innovazione, sostenibilità, inclusione ed emozione.

Eventi e location: un tour sensoriale tra i palazzi storici di Milano

Palazzo Giureconsulti, Palazzo Castiglioni e Palazzo Bovara

Il programma della Milano Beauty Week si è sviluppato in una serie di location emblematiche, con eventi che hanno avuto luogo in storici palazzi come il Palazzo Giureconsulti, Palazzo Castiglioni e Palazzo Bovara. Ogni spazio ha offerto occasioni di apprendimento e divertimento, rendendo l’esperienza sia educativa che coinvolgente per i partecipanti. I visitatori hanno avuto l’opportunità di scoprire nuovi prodotti, partecipare a seminari e workshop, e interagire con esperti del settore cosmetico.

Beauty Cube e Beauty Tram

Una delle novità di quest’edizione è stata l’introduzione dei 16 Beauty Cube, piccoli spazi dedicati all’approfondimento sulla bellezza e il benessere, sparsi per la città. Inoltre, i 4 Beauty Tram hanno attraversato il cuore di Milano, offrendo un tour unico all’insegna della bellezza. Queste iniziative hanno contribuito a rendere l’evento una vera e propria festa della bellezza, in cui ogni angolo della città si è trasformato in un palcoscenico di cultura e arte.

Iniziative benefiche e sostenibilità: un contributo alla comunità

Beauty Gives Back e Love is in the Hair

La Milano Beauty Week non è stata solo un evento di celebrazione della bellezza, ma ha anche voluto dare un contributo concreto alla comunità. Grazie alle iniziative di beneficenza come Beauty Gives Back e Love is in the Hair, sono stati raccolti 61mila euro a favore de La forza e il sorriso Onlus. Questi fondi saranno utilizzati per ampliare i laboratori di bellezza gratuiti destinati alle pazienti oncologiche, dimostrando l’impegno del settore non solo verso il benessere esteriore, ma anche verso il supporto alle persone in difficoltà.

Never Ending Beauty e il riciclo

L’iniziativa Never Ending Beauty ha promosso un messaggio importante sul corretto riciclo dei cosmetici. Oltre 20mila prodotti a marchio Milano Beauty Week sono stati distribuiti al pubblico in cambio di un cosmetico vuoto, incoraggiando buone pratiche di sostenibilità e riciclo. Questo approccio riflette come l’industria cosmetica stia sempre più mirando a una maggiore attenzione verso l’ambiente, dimostrando che la bellezza può essere anche responsabile.

Collaborazioni e progetti speciali: l’arte della bellezza al centro

Università Bocconi e il primo Osservatorio sulla sostenibilità

Tra i numerosi eventi in agenda, si è distinta la collaborazione con l’Università Bocconi, che ha presentato il primo Osservatorio sulla sostenibilità del settore cosmetico. Questo progetto ambizioso punta a monitorare e valutare l’impatto ambientale delle pratiche cosmetiche, contribuendo così a creare un futuro più sostenibile per l’intera industria.

Arte e bellezza: cortometraggio e mostra d’arte

In aggiunta, la Milano Beauty Week ha visto la realizzazione di un cortometraggio intitolato “Piccoli passi”, frutto della collaborazione con OffiCine-Ied, che trattava tematiche legate all’accettazione di sé e alla propria bellezza interiore. Non da meno è stata la mostra di opere Scart, realizzate a partire da scarti industriali, che ha messo in risalto come la bellezza possa essere trovata anche nell’arte del riciclo.

Premi e chiusura: la celebrazione della bellezza

Premio Accademia del Profumo e concerto finale

La manifestazione si è conclusa con un evento di gala presso il Teatro alla Scala di Milano, dove sono stati annunciati i vincitori del Premio Accademia del Profumo. L’evento ha visto anche il concerto “Note di bellezza” eseguito dall’Orchestra e dai Solisti dell’Accademia Teatro alla Scala. Questo finale ha coronato una settimana ricca di eventi significativi, posizionando Milano come capitale della bellezza e dell’innovazione nel settore cosmetico.

Ritorno nel 2025

Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia, ha già annunciato che l’iniziativa tornerà nel 2025, dal 17 al 21 settembre. Questo sottolinea non solo il successo della manifestazione, ma anche l’impegno continuo a promuovere l’eccellenza dell’industria cosmetica, creando un legame ancor più stretto tra bellezza, cultura e innovazione.