Milano Beauty Week 2024: trionfano All of Me e Boss Bottled Elixir ai Premi Accademia del Profumo

Ultimo aggiornamento il 29 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

L’evento annuale della Milano Beauty Week ha celebrato l’eccellenza olfattiva con l’assegnazione dei prestigiosi premi all’Accademia Del Profumo 2024. Durante una serata di gala al Ridotto Arturo Toscanini del Teatro alla Scala, sono stati annunciati i vincitori per le categorie di miglior profumo femminile e maschile, riconoscimenti che quest’anno sono stati conquistati rispettivamente da All of Me di Narciso Rodriguez e Boss Bottled Elixir. Questa manifestazione sottolinea non solo la qualità delle fragranze premiate, ma anche il senso di comunità e celebrazione che permea il mondo della cosmetica e della profumeria.

La commemorazione di una personalità amata

Ambra Martone e il ricordo di Anna Segatti

La presidente dell’Accademia del Profumo, Ambra Martone, ha aperto la serata con un commovente omaggio a Anna Segatti, fondatrice de La Forza e il sorriso onlus, recentemente scomparsa. Martone ha sottolineato come il premio di quest’anno sia dedicato alla memoria di Segatti, la cui influenza e passione per il settore resteranno impresse nella comunità profumiera. La sua perdita è un duro colpo, ma la cerimonia ha rappresentato anche un momento di unione e celebrazione della vita, dell’arte e della bellezza, valori che Anna ha sempre sostenuto. La Milano Beauty Week, con il suo mix di cultura e creatività, ha trovato nel dolore anche una fonte di ispirazione, evidenziando l’importanza di collegare l’arte della profumeria con storie di umanità e sensibilità.

La premiazione dei profumi e la giuria tecnica

Il processo di selezione e i premi

La selezione dei profumi vincitori è un processo rigoroso, che coinvolge giurie specializzate e esperti del settore. La giuria di qualità, composta da professionisti, media e distributori, ha iniziato il lavoro di preselezione. Successivamente, la giuria tecnica, formata da membri dell’Accademia del Profumo e specialisti della bellezza, ha svolto il compito decisivo di votare le fragranze in sette categorie distinte. Tra i premiati si trovano Devotion di Dolce&Gabbana e Le Male Elixir di Jean Paul Gaultier, rispettivamente per le fragranze femminili e maschili nella categoria Migliore Creazione Olfattiva.

Altri premi sono stati conferiti a fragranze come Light Blue Summer Vibes Pour Homme di Dolce&Gabbana, vincitore nella categoria Miglior Profumo Made in Italy, e l’esclusivo Where My Heart Beats di Gucci, premiato come Miglior Profumo Collezione Esclusiva Grande Marca. Questo approccio assicura che le scelte siano influenzate unicamente dalla qualità delle fragranze, senza condizionamenti esterni, permettendo così di mettere in risalto il talento creativo delle case produttrici.

Il ruolo della giuria VIP e le sorprese della serata

I profumi premiati e il riconoscimento al Naso Creatore

Nella serata sono stati premiati anche i profumi Sì Eau de Parfum Intense di Giorgio Armani e MYSLF di Yves Saint Laurent Beauty, selezionati dalla giuria VIP. Composta da figure di spicco del mondo dello spettacolo come Giorgia Surina e Giulia De Lellis, questa giuria ha avuto il compito di valutare le fragranze da un punto di vista più commerciale e di immagine. Non sono mancati momenti di emozione quando il Naso Creatore Olivier Cresp ha ricevuto un riconoscimento per la sua fragranza Devotion, ispirata da un semplice momento di convivialità con un panettone a Milano.

Un pubblico entusiasta ha accolto i creatori di fragranze, noti come ‘Nasi’, sul palco per festeggiare insieme. Questi artisti della profumeria hanno il compito unico di dare vita a sentori che evocano emozioni e ricordi, e la loro presenza ha arricchito ulteriormente il significato della serata.

Un premio unico di bellezza e innovazione

Le coppe Venini e la celebrazione della cultura italiana

I premiati hanno ricevuto coppe artigianali realizzate in vetro soffiato dalla storica Fornace Venini, un segno tangibile di un’eccellenza che coniuga arte e industria. La tonalità rossa scelta per quest’edizione simboleggia passione e vitalità, essenze fondamentali della profumeria. Durante la serata, Martone ha messo in evidenza l’importanza di celebrare il patrimonio culturale italiano attraverso eventi come questo, che valorizzano non solo la bellezza dei profumi ma anche la creatività e l’artigianalità del nostro paese.

La manifestazione si è chiusa con un concerto esclusivo, eseguito dall’Orchestra e dai Solisti dell’Accademia Teatro alla Scala, creando un’atmosfera magica e completa che ha incapsulato il senso di celebrazione e eleganza. La fusione tra musica, profumo e arte ha ricordato a tutti i partecipanti che, in fondo, la bellezza si esprime in molte forme e continua a rappresentare un racconto unico di storie, emozioni e tradizioni viventi.