Mistero a Uta: Nuovi Sviluppi nel Caso dell’Autotrasportatore Imputato

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Il mistero di Igor Sollai: un allontanamento volontario o qualcosa di più?

Nel caso che ha scosso la tranquilla Uta, l’avvocato Carlo Demurtas continua a ribadire che il suo assistito, l’autotrasportatore Igor Sollai, è estraneo alla vicenda. Sollai è attualmente in carcere per omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere, accusato di aver ucciso sua moglie Francesca Deidda, di 42 anni. Gli inquirenti sostengono che Sollai abbia nascosto il corpo della donna e si sia finto lei per settimane, rispondendo ai messaggi degli amici e parenti per far credere loro che fosse ancora viva.

La difesa si prepara per un nuovo interrogatorio

I legali di Igor Sollai, Carlo Demurtas e Laura Pirarba, stanno affrontando il caso con determinazione. Dopo che Sollai si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio con il gip, gli avvocati stanno attuando una serie di indagini difensive e stanno esaminando il contenuto del fascicolo delle indagini disponibili fino a oggi. Inoltre, hanno avviato delle indagini tecniche e difensive per prepararsi a un prossimo interrogatorio, al quale Sollai si sottoporrà la settimana successiva.

Approfondimenti