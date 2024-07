Monitoraggio costante delle risorse idriche in Molise

Ultimo aggiornamento il 25 Luglio 2024 by Francesca Monti

La situazione delle falde acquifere e sorgenti in Molise è oggetto di attento monitoraggio per far fronte alla ridotta portata idrica causata dalla scarsità di piogge.

Interventi di emergenza per gestire la siccità

Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha dichiarato la necessità di ricorrere all’uso di autobotti della protezione civile in alcune aree del territorio a causa della diminuzione delle risorse idriche disponibili.

Ordinanze comunali per il corretto utilizzo dell’acqua

Ogni sindaco è stato incaricato di emettere un’ordinanza per vietare usi non essenziali dell’acqua, vista la stagione con scarse precipitazioni, al fine di preservare le risorse idriche per usi prioritari.

Collaborazione istituzionale per fronteggiare l’emergenza idrica

Il governatore ha istituito un tavolo tecnico di emergenza idrica che coinvolge diversi enti tra cui Egam, Grim, la Regione e Molise Acque per garantire un controllo accurato sullo stato delle risorse idriche della regione.

Richieste di intervento per la gestione delle dighe

Si è evidenziata l’urgenza di interventi come il dragaggio nella diga del Liscione per ottimizzare la capacità di stoccaggio dell’acqua, considerando le necessità del territorio e la durata prevista dell’estate.

Recupero e riattivazione delle sorgenti d’acqua

Al fine di riattivare sorgenti inattive a causa di mancanze manutentive, è in corso una richiesta di intervento per riportarle in funzione. Questo sforzo è parte di un progetto più ampio volto a valorizzare e preservare le sorgenti presenti sul territorio molisano.

Focus sulla gestione della Diga di Occhito

La situazione critica riguardante la Diga di Occhito, gestita dalla Puglia, rappresenta una delle principali preoccupazioni legate alla gestione delle risorse idriche nella regione.

Resta prioritario collaborare e adottare misure urgenti per garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche, preservando l’ambiente e le necessità della popolazione molisana.