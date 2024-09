Morte del professor Federico Tulli: lutto a Labico per un ex docente e politico apprezzato

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La comunità di Labico, un piccolo comune a sud di Roma, piange la scomparsa del professor Federico Tulli, affettuosamente noto come Mario. Il 75enne è deceduto lunedì mattina in un letto di ospedale di una clinica per lungodegenti, dopo un lungo periodo di sofferenza a seguito di un grave incidente che lo aveva colpito oltre due anni fa. È un momento di profondo dolore per la cittadina, che ha visto Tulli come un pilastro della sua comunità, docente e politico rispettato.

Un incidente mortale sul viale Casilina

L’incidente che ha cambiato tutto

Il drammatico incidente è avvenuto nel gennaio 2022, quando Federico Tulli fu investito mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Casilina, di fronte al noto supermercato Cts. L’automobile era guidata da una donna residente nella stessa zona. Le gravi ferite riportate in seguito all’incidente costrinsero Tulli a un lungo ricovero ospedaliero a Roma, seguito dal trasferimento in una clinica vicino a Tivoli. Nonostante gli sforzi dei medici e una serie di interventi chirurgici, il professor Tulli rimase in stato di coma e, purtroppo, il suo corpo ha ceduto dopo più di due anni di lotta.

Il tragico evento ha lasciato senza parole non solo la famiglia, ma anche l’intera comunità di Labico. I cittadini si sono uniti nel sostenere la famiglia Tulli durante un periodo così difficile, dimostrando l’affetto che tutti avevano nei confronti di Mario. Le strade della città, un tempo illuminate dall’entusiasmo dei suoi studenti, ora portano il peso di un ricordo che rimarrà vivo nelle menti dei suoi concittadini.

Un insegnante dedicato e un valore per la comunità

Il contributo di Federico Tulli all’istruzione

Con oltre quarant’anni di esperienza come insegnante, Federico Tulli ha dedicato la sua vita a educare e guidare generazioni di studenti nelle materie scientifiche. Era noto per la sua pazienza e la sua disponibilità ad aiutare chiunque avesse bisogno, anche al di fuori delle ore di lezione. Molti ragazzi hanno avuto l’opportunità di ricevere ripetizioni da un esperto, che sapeva rendere le materie più complesse accessibili e comprensibili.

Oltre a insegnare nelle scuole medie e superiori di Labico, Tulli ha collaborato anche con l’università di Tor Vergata di Roma, partecipando attivamente alla formazione di nuovi studenti interessati alla matematica. La sua passione per l’insegnamento e la scienza ha ispirato innumerevoli giovani a proseguire percorsi di studio in ambiti STEM, creando un impatto duraturo sulla loro vita e sul territorio.

Il suo approccio didattico, caratterizzato dall’umanità e dal rispetto per i suoi allievi, lo ha reso un punto di riferimento non solo per loro, ma anche per i genitori, che spesso si rivolgevano a lui per consigli e supporto educativo.

Un politico dedicato e un amico per tutti

Il percorso di Federico Tulli nella politica locale

Oltre alla carriera di docente, Federico Tulli ha avuto un’importante esperienza nel campo politico, servendo come consigliere comunale tra la fine degli anni ’80 e ’90. Durante il suo mandato, sotto le amministrazioni dei sindaci Pastore e Sebastianelli, ha cercato sempre di promuovere progetti a favore della comunità, dimostrandosi un uomo attento alle esigenze della cittadinanza.

La sua disponibilità e gentilezza erano i tratti distintivi che lo hanno reso amato da molti. Tulli si è sempre impegnato a essere un ascoltatore attento, cercando di trovare soluzioni per le problematiche locali. La sua attitudine collaborativa e l’interesse genuino per il benessere degli altri lo hanno consacrato come una figura rispettata e amata.

Molti dei suoi concittadini lo ricordano come un assessore sempre presente, pronto a scambiarsi idee e a contribuire alla crescita di Labico e dei suoi abitanti. La sua eredità, sia nel campo dell’istruzione che in quello politico, continuerà a influenzare la comunità anche dopo la sua triste scomparsa.

Il ricordo di un uomo unico

Funerali e commemorazione della vita

Federico Tulli lascia dietro di sé una famiglia affettuosa, composta da due sorelle e un fratello, e un’eredità di conoscenza, dedizione e impegno per la comunità di Labico. I funerali si svolgeranno mercoledì 11 settembre alle ore 10:30 presso la chiesa di Sant’Andrea, un luogo simbolico che ha accompagnato la vita di molti labicani nelle loro celebrazioni e momenti difficili.

Il ricordo di Tulli vivrà nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. La comunità si unisce nel dolore e nella celebrazione di una vita ben vissuta, un uomo che ha saputo unire le passioni per l’insegnamento e l’impegno civico in un’unica, straordinaria esistenza. La perdita di Federico non segna solo la fine di un capitolo personale, ma segna anche per molti un momento di riflessione su ciò che significa essere parte di una comunità coesa e solidale.