Morte della piccola Greta Teseo: il cordoglio di Roma e la comunità di Colli Aniene

La scomparsa della piccola Greta Teseo ha colpito profondamente Roma e il suo quartiere natale di Colli Aniene. La bambina, di soli 9 anni, è deceduta il 31 agosto, dopo una lunga e difficile battaglia contro un tumore cerebrale. Le sue condizioni di salute si erano aggravate durante un viaggio in Thailandia, dove era stata ricoverata dall’Italia. Dopo un intervento di emergenza e il successivo rimpatrio, la comunità si è unita nel dolore per la sua tragica dipartita.

Il tragico viaggio verso la Thailandia

Greta ha avviato il suo viaggio verso la Thailandia con entusiasmo, come molti bambini che sognano nuove avventure. Tuttavia, durante il volo, ha iniziato a sentirsi male, portando i genitori a un forte stato di preoccupazione. Appena atterrati a Phuket, la situazione è rapidamente degenerata. Trasportata in ospedale, ai medici è apparso immediatamente chiaro che la situazione era grave: la diagnosi di un tumore cerebrale è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Grazie alla pronta risposta del personale sanitario, Greta ha subito un intervento chirurgico d’urgenza per stabilizzarne le condizioni. Nonostante gli sforzi, le sue condizioni erano ancora molto critiche, rendendo necessario un trasferimento immediato in Italia. Il 1° aprile, grazie a un velivolo dell’aeronautica militare, la bambina è stata rimpatriata e ricoverata presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma. Qui ha ricevuto cure specialistiche, ma purtroppo la sua battaglia si è conclusa tragicamente.

Il cordoglio della comunità

La notizia della scomparsa di Greta ha scosso l’intera comunità di Colli Aniene, dove risiedeva insieme alla famiglia. Il IV Municipio di Roma ha espresso il proprio cordoglio, oggi ampiamente diffuso non solo tra i residenti ma anche tra le aziende e le associazioni del quartiere. “Il presidente, la giunta, il consiglio e i dipendenti municipali si stringono al dolore della famiglia Teseo-Russo per la scomparsa della piccola, grande guerriera Greta,” si legge in una nota ufficiale.

Le manifestazioni di affetto non si sono fermate qui. Il Comitato di quartiere di Colli Aniene Bene Comune ha scritto: “Saluti alla piccola Greta Teseo che ha lasciato questa terra per raggiungere in cielo gli angeli.” La comunità scolastica dell’IC Balabanoff e le educatrici dell’asilo nido Baby 2000 si sono unite in un coro di dolore, testimoniando quanto fosse amata la piccola.

Funerali di Greta Teseo

I funerali di Greta Teseo sono stati programmati per oggi, 2 settembre, alle ore 15. La cerimonia si svolgerà presso la parrocchia di Santa Bernadette Soubirous, situata in viale Ettore Franceschini, 40. Questa giornata rappresenterà un momento di intensa commozione per la famiglia e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere la bambina. La chiesa sarà un luogo di raccolta per amici, familiari e membri della comunità, desiderosi di onorare la memoria di Greta e supportare la famiglia in questo momento di lutto.

Questo evento non sarà solo un momento di addio, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza della solidarietà e dell’amore che una comunità può offrire in momenti di grande difficoltà. La scomparsa di Greta rappresenta una perdita incommensurabile e il suo ricordo vivrà nel cuore di chi l’ha conosciuta e amata.