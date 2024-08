Mostra del Cinema di Venezia: bollicine italiane e gastronomia d’eccellenza per un evento indimenticabile

Ultimo aggiornamento il 20 Agosto 2024 by Giordana Bellante

L’81esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia non si limita a presentare grandi opere del cinema mondiale, ma si propone anche di esaltare la tradizione enogastronomica italiana. Quest’anno, sul red carpet non solo si vedranno stelle del cinema ma si farà anche un grande tributo ai sapori e ai profumi del nostro paese. Con accordi stipulati tra il Consorzio di Tutela della DOCG Conegliano Valdobbiadene e la Biennale di Venezia, il Prosecco Superiore rappresenterà per la prima volta l’unica bollicina ufficiale, escludendo lo Champagne.

La celebrazione del gusto italiano al Lido

Casa I Wonder: un incontro tra cinema e cucina italiana

Iniziamo con Casa I Wonder, uno spazio dedicato a eventi conviviali che attrarrà talenti e protagonisti del mondo cinematografico. Questo luogo, creato dalla società I Wonder Pictures, ospiterà un programma ricco di appuntamenti che uniscono il cinema e la tradizione culinaria. Attraverso un viaggio sensoriale e culturale, gli ospiti potranno scoprire la varietà e la ricchezza del patrimonio gastronomico italiano, che rappresenta un’ottima occasione di promozione per vari territori e aziende.

Ogni evento in programma promette una fusione di sapori e storie, creando un’atmosfera che celebra la convivialità italiana. I partecipanti potranno gustare piatti unici intrisi della cultura locale, in un contesto che unisce l’arte del cinema alla passione per la buona tavola.

Partner di eccellenza: Acetaia Giusti e Casa Marrazzo

Tra i protagonisti di questa celebrazione gastronomica, troviamo Acetaia Giusti, la storica azienda di Modena, nota per la produzione di aceto balsamico, e Casa Marrazzo, specializzata in conserve vegetali. Entrambe le aziende parteciperanno a un talk al Italian Pavilion, presso l’Hotel Excelsior, per discutere l’influenza delle eccellenze enogastronomiche che si affermano nei mondi dell’arte e del cinema.

Acetaia Giusti presenterà una linea esclusiva di ready-to-drink in collaborazione con NIO Cocktails, mentre Casa Marrazzo porterà sui red carpet i prodotti tipici campani, arricchendo l’offerta culinaria della Mostra. Questi eventi non solo mettono in luce la versatilità delle eccellenze gastronomiche italiane, ma offrono anche una piattaforma ideale per le aziende per raccontarsi.

Montelvini e il tributo alla grande attrice Eleonora Duse

Montelvini: il Prosecco Superiore sulle scene del Lido

Quest’anno, l’azienda veneta Montelvini si unisce per la prima volta alla Mostra del Cinema di Venezia. L’azienda, nota come ambasciatrice dell’Asolo Prosecco Superiore DOCG, ha scelto questa manifestazione proprio per rendere omaggio alla memoria di Eleonora Duse, icona del teatro italiano e originaria di Asolo.

Nel contesto di eventi che accompagneranno la Mostra, i vini Montelvini saranno abbinati ai menu gastronomici presso Casa I Wonder, permettendo ai partecipanti di assaporare l’essenza della tradizione vinicola veneta mentre godono dell’arte cinematografica. L’offerta include diverse referenze, tra cui l’Asolo Prosecco Superiore DOCG Extra Brut e il Luna Storta, creando un connubio perfetto tra cinema e enogastronomia.

Masciarelli e Legend Kombucha: espressioni di qualità al Lido

Un altro importante momento della manifestazione sarà la Terrazza Cinematografo, situata sul lungomare dell’Hotel Excelsior. Masciarelli Tenute Agricole, già partner da un anno, porterà i propri vini a disposizione degli ospiti, evento che si unisce alla proposta di Legend Kombucha.

Legend Kombucha rappresenta una scelta innovativa per il rinfresco, in grado di attrarre anche le celebrità che lo apprezzano a livello internazionale. Durante la Mostra, i bartender presenteranno cocktail creati appositamente per l’occasione, rendendo la terrazza un vero punto d’incontro tra diversi mondi e culture gastronomiche.

Un programma ricco di spunti ed eventi

Le collaborazioni tra le aziende gastronomiche e i settori dell’arte e della cultura stanno creando eventi senza precedenti, rendendo la Mostra del Cinema di Venezia un contesto innovativo per la fusione di Cinema e Cucina. Non solo si celebrano film e attori, ma anche l’arte culinaria e vinicola che accompagna e arricchisce l’esperienza cinematografica. Questi eventi sono un’opportunità per mettere in mostra l’ospitalità italiana, riconosciuta a livello mondiale.

La Mostra del Cinema di Venezia si conferma, quindi, non solo come una piattaforma per il cinema di qualità, ma anche come un palcoscenico per le eccellenze gastronomiche italiane che, insieme al cinema, raccontano storie di creatività e passione.