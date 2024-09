Mostra di Soile Yli-Mäyry: l’arte astratta che esplora emozioni e natura a Roma dal 4 ottobre 2024

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

La pittrice finlandese Soile Yli-Mäyry sarà protagonista di una mostra unica, che metterà in luce la sua visione artistica caratterizzata da opere astratte ricche di colori vibranti. L’evento si terrà presso la Medina Art Gallery di Roma, offrendo un’opportunità per esplorare l’aspetto emotivo e sociale della sua arte. Con la sua esperienza unica e un passato che ha influenzato profondamente il suo percorso creativo, Yli-Mäyry promette di cogliere l’attenzione del pubblico, invitandolo a riflettere sulla complessità dell’interazione umana e la relazione con la natura.

Le origini artistiche di Soile Yli-Mäyry

Vita e contesto familiare

Soile Yli-Mäyry è nativa di Kuortane, una località finlandese che ha influenzato le sue prime esperienze artistiche. Cresciuta in una famiglia numerosa e con genitori sordomuti, ha sviluppato una connessione speciale con il linguaggio dei segni, che ha profondamente segnato il suo approccio all’arte. Questo ambiente familiare ha giocato un ruolo cruciale nella scelta di esprimere emozioni complesse attraverso il linguaggio visivo. Nelle sue opere, i segni e le comunicazioni non verbali emergono come elementi fondamentali, sottolineando l’importanza delle esperienze personali nel processo creativo.

Già da giovane, Yli-Mäyry ha rivelato una spiccata propensione per il disegno. Le sue prime opere sono state create in un rifugio antiatomico, un luogo privo di luminosità naturale, dove utilizzava la sua tavolozza per rappresentare ciò che non poteva vedere. Questo isolamento ha alimentato la sua necessità di esprimere la propria interiorità, un fattore che ha successivamente contribuito alla sua evoluzione come artista. Anni dopo, il suo incontro casuale con un’opera di Oskar Kokoschka segna un momento fondamentale nella sua carriera, portandola a viaggiare per studiare arte a Vienna.

Il tragitto che l’ha portata a Roma

All’età di 18 anni, Soile intraprende una nuova avventura: con il supporto del padre, si presenta in banca per richiedere un prestito che le consenta di realizzare il sogno di andare a Vienna. Il suo coraggio è lodevole, considerando che si immagina di mantenersi attraverso il lavoro in un ospedale. Venticinque anni dopo, lo stesso direttore della banca si rivelerà un sostenitore della sua carriera, acquistando una delle sue opere durante una delle prime mostre. Questo legame evidenzia l’importanza del supporto comunitario nell’arte, specialmente nei momenti di difficoltà.

Durante il suo percorso professionale, Yli-Mäyry ha affrontato crisi creative e momenti di stasi. Queste sfide, comuni tra gli artisti, hanno portato Soile a riflettere sulla propria capacità di comunicazione tramite l’arte. Nell’intento di superare questi “punti morti”, intraprende un corso di sociologia presso l’Università di Helsinki. Questa scelta si rivela vincente, poiché la sua passione per la pittura riprende vigore, portandola a esplorare ulteriormente le sue capacità artistiche e il suo potere espressivo.

Temi e stile delle opere di Soile Yli-Mäyry

L’arte come espressione di emozioni e connessione con la natura

Le opere di Soile Yli-Mäyry sono caratterizzate da un’intensa esplorazione di temi rilevanti per la società contemporanea. Con il suo stile astratto, l’artista affronta concetti come il sogno, la forza della natura, la frenesia della vita moderna e l’alienazione provocata dalla tecnologia. Ogni pittura diventa un manifesto visivo della fragilità umana, evidenziando il bisogno di superare le divisioni e gli stereotipi.

L’uso di colori vivaci è una delle firme distintive del suo lavoro. Affermata ecologista, Yli-Mäyry sostiene che la natura splendida e variegata della terra, illustrata da un’infinità di fiori dai colori differenti, dovrebbe essere riflessa anche nella sua arte. La sua convinzione si traduce in una tavolozza eterogenea, dove ogni sfumatura diventa un mezzo per comunicare la bellezza e la complessità della vita. Anche nelle sue scelte personali di abbigliamento, predilige tessuti di pelle colorati e privi di pieghe, una pratica che riflette il suo spirito pragmatico e la sua inclinazione per la funzionalità.

Una mostra imperdibile per gli appassionati d’arte

La mostra di Soile Yli-Mäyry, che si aprirà venerdì 4 ottobre 2024 presso la Medina Art Gallery di Roma, offre una dettagliata esposizione delle opere dell’artista. I visitatori avranno la possibilità di immergersi in un ambiente ricco di colori e forme astratte, come un viaggio visivo che stimola la riflessione sul posto dell’umanità nella natura e come affrontiamo le sfide della modernità. La mostra sarà aperta fino al 24 ottobre 2024 e rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire il talento e l’impegno dell’artista finlandese, che promette di stupire e ispirare tutti gli amanti dell’arte.

Informazioni sulla mostra

Titolo mostra : Solo Exhibit Soile Yli-Mäyry

: Solo Exhibit Opening mostra : Venerdì 4 Ottobre 2024 ore 18.00

: Venerdì ore 18.00 Durata mostra : Dal 4 al 24 Ottobre 2024

: Dal Luogo : Medina Art Gallery | Via Merulana, 220 | Roma

: | Via Merulana, 220 | Contatti : Email: info@medinaroma.com – Tel. +39 06 960 30 764

: Email: info@medinaroma.com – Tel. +39 06 960 30 764 Social : Facebook / Instagram

: Facebook / Instagram Website : Medina Art Gallery

: Medina Art Gallery Orario apertura: Dal lunedì al venerdì 10:00-13:00 e 15:00-19:00

Con la sua doppia connessione tra sensazioni e natura, Soile Yli-Mäyry invita il pubblico a scoprire il potere evocativo dei colori e delle sue opere, promettendo un’esperienza culturale arricchente e coinvolgente.