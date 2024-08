Mostra di Venezia 2023: un viaggio tra cinema e gastronomia italiana, tra Prosecco e specialità locali

Ultimo aggiornamento il 20 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

La 81esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia non è solo una celebrazione del grande schermo, ma un’importante vetrina per l’eccellenza enogastronomica italiana. Questo evento offre l’opportunità di scoprire l’incanto del Lido di Venezia attraverso i sapori unici del nostro Paese. Quest’anno, il Prosecco Superiore, in particolare quello “made in Veneto”, sarà protagonista sugli eventi del red carpet, in un accordo siglato tra il Consorzio di Tutela della DOCG Conegliano Valdobbiadene e la Biennale di Venezia, che esclude completamente l’impiego di Champagne.

il ruolo del Prosecco Superiore al festival

esclusività e scelta enogastronomica

In un contesto in cui il cinema incontra la gastronomia, il Prosecco Superiore rappresenta un simbolo di qualità e tradizione. Questo vino frizzante, noto per la sua freschezza e le sue note floreali, sarà l’unica bollicina presente durante il festival, con l’obiettivo di celebrare la cultura italiana. L’accordo siglato tra gli organizzatori del festival e il Consorzio di Tutela evidenzia l’importanza di valorizzare i prodotti locali e le tradizioni enogastronomiche del nostro Paese. Il Prosecco Superiore non sarà solo una scelta di beverage, ma un veicolo per raccontare storie di artigianalità e passione, arricchendo ulteriormente l’esperienza del pubblico presente al festival.

Questo approccio si inserisce in una tendenza più ampia di valorizzazione delle eccellenze gastronomiche italiane, portando il Prosecco a guadagnare meritatamente un posto tra le stelle del cinema. Durante il festival, gli ospiti avranno l’opportunità di conoscere più a fondo questo prodotto, assaporando il legame fra il vino e il territorio.

Casa i Wonder e il connubio tra cinema e gastronomia

esperienze culinarie al Lido di Venezia

Un importante punto di riferimento per gli eventi gastronomici della Mostra sarà Casa I Wonder, uno spazio unico creato dalla società I Wonder Pictures. Qui, talenti del cinema e appassionati della buona cucina potranno godere di un’esperienza sensoriale che va ben oltre i film proiettati. Attraverso un ricco programma di eventi e incontri, Casa I Wonder promette di far scoprire ai partecipanti i sapori autentici delle diverse regioni italiane.

Il progetto non si limita a offrire piatti tipici, ma punta a raccontare storie e tradizioni legate a ciascuna specialità culinaria. Le aziende partner, come Acetaia Giusti e Casa Marrazzo, porteranno a Venezia non solo i loro prodotti, ma anche competenze e passioni, creando un dialogo tra la cucina e la settima arte. Questi momenti di convivialità permetteranno di dare visibilità ai vari territori italiani, offrendo una piattaforma per farsi conoscere a un pubblico internazionale.

la partecipazione delle aziende locali

Acetaia Giusti, storica produttrice di aceto balsamico, e Casa Marrazzo, nota per le proprie conserve vegetali, parteciperanno attivamente con eventi e talk insieme a I Wonder Pictures. Questi incontri offriranno la possibilità di esplorare come la gastronomia sta trovando sempre più spazio nelle manifestazioni culturali e cinematografiche, diventando così un elemento fondamentale per l’intrattenimento.

Allo stesso modo, Montelvini, un’azienda veneta conosciuta per il suo Asolo Prosecco Superiore DOCG, porterà i suoi vini a fare da corollario agli eventi di Casa I Wonder, celebrando anche il centenario della scomparsa di Eleonora Duse. La scelta di unire vino e cinema in una cornice storica come Venezia rappresenta un tributo non solo all’attrice, ma anche alla cultura culinaria italiana.

partner di eccellenza e iniziative sul Lido

un mix di tradizione e innovazione

Oltre alla partecipazione di storiche aziende, la Mostra di Venezia sarà anche arricchita dalla presenza di Masciarelli Tenute Agricole e Legend Kombucha. Questi marchi porteranno la loro storia e creeranno momenti di incontro nella Terrazza Cinematografo dell’Hotel Excelsior. Questo spazio rappresenta un importantissimo punto di aggregazione dove gli ospiti possono godere di cocktail esclusivi e piatti preparati con ingredienti locali.

Legend Kombucha, ad esempio, proporrà un’esperienza diversa con le sue bevande fermentate, reinterpretando tradizioni orientali in chiave italiana. I cocktail progettati per l’occasione serviranno non solo a dissetare, ma anche a coinvolgere gli ospiti in un’esperienza di gusto e scoperta. Inoltre, Masciarelli, con i suoi vini noti a livello internazionale, completerà il menu delle serate, creando un’atmosfera ricca di convivialità, cultura e sapori.

promuovere la cultura cinematografica attraverso il cibo

Il legame tra cinema e gastronomia non è mai stato così forte come in questa edizione della Mostra di Venezia. Le iniziative gustative e il coinvolgimento di aziende rinomate testimoniano l’importanza di tali esperienze. Attraverso eventi, dialoghi e cocktail esclusivi, la Mostra diventa un palcoscenico non solo per il grande schermo, ma anche per il patrimonio gastronomico del nostro Paese, dando voce e spazio a produzioni locali che meritano di essere conosciute e apprezzate.