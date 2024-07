Mostra “Glasstress”: l’arte vetraria internazionale sbarca a Venaria e alla Mandria

Ultimo aggiornamento il 5 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La mostra “Glasstress” approda per la prima volta in Italia al di fuori della laguna di Venezia, esibendo la maestria dell’arte vetraria alla Reggia di Venaria e al Castello della Mandria, evento che si protrarrà fino al 10 novembre. Circa trenta opere di rinomati artisti internazionali si uniscono nell’utilizzo del vetro come medium espressivo, regalando al pubblico un’esposizione unica nel suo genere.

La curatela di “The best of Glasstress”

La curatela di “The best of Glasstress” è affidata a Guido Curto, direttore generale del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, e Adriano Berengo, presidente della Fondazione Berengo, noto sostenitore dell’uso del vetro nell’arte contemporanea nonché mente dietro l’iniziativa di Glasstress. Le due prestigiose residenze sabaude accolgono le opere di autori di fama mondiale come Ai Weiewi, Vanessa Beecroft, Tony Cragg, Vik Muniz, Jaume Plensa, Luarte Prouvost, Thomas Schutte, Sean Scully ed Erwin Wurm.

Storia di Glasstress

Glasstress ha mosso i primi passi come evento collaterale alla Biennale di Venezia nel 2009, presentando una mostra collettiva promossa dall’imprenditore veneziano Adriano Berengo, focalizzata sul vetro di Murano quale materiale espressivo d’elezione nell’ambito dell’arte contemporanea. La rassegna ha già trovato spazio presso prestigiosi musei e istituzioni in tutto il mondo, tra cui il Latvian National Museum of Art di Riga, il Millesgarden Museum di Stoccolma, il Museum of Arts and Design di New York, il Beirut Exhibition Center, il London College of Fashion, la Wallace Collection di Londra, la Pthj City Gallery in Slovenia e il Boca Raton Museum of Art in Florida. Il nutrito gruppo di artisti contemporanei partecipanti a Glasstress supera quota 400.

