Municipio VI delle Torri: la questione dei fondi per i “benefit ambientali” resta irrisolta

Ultimo aggiornamento il 1 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Nei recenti sviluppi politici riguardanti il Municipio VI delle Torri, il tema dei fondi derivanti dai “benefit ambientali” ha assunto una rilevanza notevole. La richiesta del minisindaco Nicola Franco di accedere a risorse per circa 40 milioni di euro è stata prontamente respinta dall’assessora all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, in un clima di crescente tensione tra le istituzioni. Questo articolo esamina le posizioni dei protagonisti e fornisce un’analisi delle normative e delle problematiche legate ai rifiuti nel contesto della Capitale.

i benefit ambientali: definizione e quadro normativo

Cos’è un benefit ambientale e come funziona

I “benefit ambientali” sono compensazioni finanziarie riconosciute ai Comuni che ospitano impianti di trattamento dei rifiuti. Questi fondi sono stati istituiti per mitigare l’impatto ambientale e sociale delle strutture di smaltimento dei rifiuti. Secondo quanto stabilito nel decreto commissariale rifiuti della Regione Lazio del 2005, i Comuni che ospitano discariche e impianti di trattamento possono ricevere un compenso fino al 12% della tariffa dei rifiuti. Questa misura è considerata un’adeguata forma di risarcimento per le difficoltà e i disagi causati da tali infrastrutture.

Tuttavia, è fondamentale notare che l’erogazione di questi fondi è subordinata alla condizione che altri Comuni conferiscano i propri rifiuti in quegli impianti. Questo significa che, nel caso di Roma, se la Capitale conferisce i propri rifiuti in impianti localizzati dentro i suoi confini, non sussistono le condizioni necessarie per richiedere tali benefit. Questa specifica denominazione giuridica ha il fine di stabilire chi possa effettivamente beneficiare dei fondi e in quali circostanze.

Le posizioni politiche in campo

Nell’ambito di questa questione, il minisindaco Nicola Franco ha recentemente reiterato la sua richiesta, citando una nota della Regione Lazio datata 31 luglio, che determina la necessità di garantire l’erogazione di parte dei fondi generati dagli impianti di trattamento ai Comuni interessati. Franco ha chiesto quindi un intervento diretto da parte del sindaco Gualtieri per garantire al suo municipio l’accesso a risorse significative, pari a circa 40 milioni di euro, da reinvestire nel territorio. Tuttavia, l’assessora Alfonsi ha contestato questa interpretazione, sottolineando le discrepanze normative e l’inadeguatezza della richiesta avanzata nel contesto attuale.

le contestazioni di alfonso: chiarimenti sulle normative

Il parere dell’assessora e la questione giuridica

L’assessora all’Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, si è espressa chiaramente in merito alla richiesta del minisindaco. Ha affermato che, secondo la legge regionale n.27 del 1998 e le norme successive, i benefit ambientali sono destinati al Comune di Roma e non a suoi organi o suddivisioni. Pertanto, ogni richiesta deve necessariamente passare attraverso le casse del Comune, che poi può decidere come utilizzare tali fondi. Questo chiarimento è cruciale, poiché serve a evitare malintesi sulle responsabilità e sull’allocazione delle risorse.

Alfonsi ha inoltre evidenziato come, secondo la normativa regionale, anche il criterio di calcolo dei fondi disponibili sia errato. Infatti, la stima presentata da Franco riguardo all’ammanco di circa 20 milioni di euro si è trasformata, nel dibattito mediatico, in una richiesta quasi raddoppiata a 40 milioni. Queste discrepanze numeriche sollevano interrogativi riguardo la trasparenza e la precisione dei calcoli presentati, suscitando dubbi sull’affidabilità delle informazioni diffuse al pubblico.

Analisi dei calcoli: dove si trova l’errore

Secondo gli esperti e l’assessorato, il minisindaco avrebbe incluso nella sua richiesta anche l’attività dell’AMA, l’azienda municipale di raccolta e smaltimento, che opera solamente sui rifiuti generati all’interno della Capitale stessa. Pertanto, la sua responsabilità non rientrerebbe nel settore dei “benefit ambientali”, creando così confusione e malintesi sul contenuto della richiesta avanzata da Franco alla Regione.

interventi di bonifica e utilizzo dei fondi

Come vengono utilizzati i fondi ambientali

Un altro singolare aspetto emerso in questa vicenda è come i fondi provenienti dai ristori ambientali sono gestiti dall’amministrazione comunale. Alfonsi ha chiarito che queste somme vengono regolarmente utilizzate per operazioni di bonifica e risanamento del territorio. Infatti, sono destinate a interventi specifici volti alla rimozione dei rifiuti abbandonati e alla riqualificazione delle aree inquinate. Le risorse economiche, che vengono trasferite da aziende di smaltimento, vengono incassate con una cadenza stabilita dalle normative vigenti.

Nonostante queste somme siano rilevanti, l’assessora ha messo in evidenza che non sono mai sufficienti a coprire interamente il fabbisogno di intervento richiesto dal territorio, evidenziando dunque un gap significativo tra necessità e disponibilità finanziaria. Questa insufficienza ha portato l’amministrazione a integrare i fondi da altre fonti, rispondendo così alle necessità emergenti di diverse zone della città, inclusi i territori più colpiti dalla problematica degli abbandoni di rifiuti.

Interventi recenti nel municipio VI

Uno dei principali obiettivi di intervento dell’assessorato è il Municipio VI, zona che presenta un’emergenza di discariche abusive. A causa della sua posizione periferica, è uno dei luoghi più vulnerabili e soggetti a furti e abbandono di rifiuti. Alfonsi ha dichiarato che molti interventi di bonifica sono stati già avviati e finanziati negli ultimi anni, e le spese sostenute per tali interventi ammontano a oltre 400 mila euro dal 2022. Le azioni intraprese, come quelle di rimozione della discarica abusiva in Via Aspertini, hanno comportato un’investimento significativo, esprimendo l’impegno dell’amministrazione nella lotta contro il degrado ambientale nel territorio.

Le prospettive di sviluppo per il Municipio VI prevedono l’intensificazione delle operazioni di bonifica già avviate, con ulteriori interventi annunciati per garantire un miglioramento delle condizioni ambientali, puntando a un futuro più sostenibile per la comunità di questa area della Capitale.