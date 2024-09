Musica d’autunno ad Ariccia: concerti di Mendelssohn e Ciaikovskij nella Sala Maestra

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

A settembre, la Stagione Autunnale dei Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati offre un’opportunità imperdibile per gli amanti della musica classica. Il 29 settembre, la Sala Maestra del Palazzo Chigi di Ariccia si trasformerà in un palcoscenico d’eccellenza per l’esecuzione dell’Ottetto per archi op. 20 di FELIX MENDELSSOHN e del Sestetto per archi op. 70 “Souvenir de Florence” di PYOTR ILYICH CIAIKOVSKIJ. Questo evento promette di essere un viaggio sonoro attraverso due composizioni straordinarie, eseguite da un cast di talentuosi musicisti.

Il programma del concerto

Ottetto per archi op. 20 di Mendelssohn

L’Ottetto per archi è una delle prime opere significative di Felix Mendelssohn, scritta quando il compositore era ancora un adolescente di soli sedici anni. Composta nel 1825, questa opera rappresenta una novità assoluta nel panorama musicale del tempo, proponendo una formazione di otto archi che mescola suoni e timbri in modo innovativo. Durante il concerto di Ariccia, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare questa composizione nelle sue varie sfaccettature, che spaziano dalle melodie leggere e danzanti a passaggi più intensi e drammatici. La bravura dei musicisti nell’interpretare questa partitura metterà in luce l’immensa creatività di Mendelssohn, offrendo una nuova prospettiva su una delle sue prime opere.

Sestetto per archi op. 70 “Souvenir de Florence” di Ciaikovskij

Il Sestetto per archi “Souvenir de Florence”, creato da Pyotr Ilyich Ciaikovskij nel 1890, è un altro capolavoro che sarà presentato durante il concerto. Questo brano, che riflette l’ammirazione del compositore per le bellezze artistiche e culturali di Firenze, è caratterizzato da una melodia romantica e da una complessità armonica che emoziona gli ascoltatori. L’esecuzione del Sestetto richiede non solo abilità tecnica ma anche un’interpretazione profonda, capace di trasmettere le emozioni del compositore. Il pubblico potrà ascoltare questo brano unico grazie all’impegno di talentuosi violinisti e archi, che sapranno dare vita a una performance indimenticabile.

I musicisti protagonisti

I violinisti e gli archi coinvolti

La realizzazione dei concerti è affidata a un team di musicisti di straordinario talento, composto da due violinisti di fama internazionale: l’ucraino Oleksandr Semchuk e la russa Ksenia Milas. Accanto a loro, un gruppo di giovani talenti arricchisce l’esperienza musicale: Gloria Santarelli e Gabriele Lucarelli ai violini, Alessandro Acqui e Mariama Coly alle viole, e infine Jacopo Gaudenzi e Mattia Geracitano ai violoncelli. Questi giovani artisti, selezionati per la loro unicità e capacità interpretativa, contribuiranno a dare nuova vita ai brani in programma. La combinazione tra la professionalità di musicisti esperti e il talento emergente promette un’esperienza unica, capace di affascinare anche i più esigenti cultori della musica classica.

Organizzazione e informazioni utili

Dettagli pratici per il pubblico

“I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” sono curati dalla Coop Art di Roma, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e del Comune di Ariccia. Questo connubio tra professionalità e istituzioni pubbliche garantisce un evento di alta qualità, accessibile a tutti gli appassionati di musica. Per chi volesse partecipare, è importante notare che il concerto si svolgerà domenica 29 settembre alle ore 19:00 presso la suggestiva Sala Maestra del Palazzo Chigi. Gli interessati possono prenotare i posti disponibili contattando il numero dedicato: 3331375561.

Il concerto rappresenta un’occasione unica non solo per apprezzare la musica di due grandi compositori, ma anche per sostenere l’iniziativa culturale nella splendida cornice di Ariccia.