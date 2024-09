Nardò Basket trionfa su Virtus Gvm Roma 1960 con un punteggio di 82-71 al PalaMiwa di Benevento

Ultimo aggiornamento il 21 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La Nardò Basket ha conquistato una vittoria importante in vista dell’inizio del campionato di Serie A2, superando la Virtus Gvm Roma 1960 al PalaMiwa di Benevento. Questa sfida è stata caratterizzata da momenti di buona prestazione da parte di entrambe le squadre, con i ragazzi di coach Tonolli che hanno mostrato capacità e determinazione, rendendo il punteggio finale di 82-71 un segnale positivo in vista della stagione.

La partita: un inizio combattuto

Primi quarti equilibrati

Il match ha avuto un avvio sorprendente per i granata, con la Virtus Roma che ha preso in mano le redini della gara grazie a una circolazione di palla efficace e tiri precisi, riuscendo a ottenere un vantaggio iniziale di 4-10. La Nardò Basket ha però cominciato a mostrare i primi segnali di reazione, incrementando la propria applicazione e aggressività difensiva. Nonostante gli sforzi, i granata si sono trovati a inseguire nel punteggio, chiudendo il primo quarto con un parziale di 20-23 a favore della Virtus Roma.

Ripresa e sorpasso

Nel secondo quarto, l’atteggiamento della Nardò Basket è cambiato. La squadra ha mostrato una maggiore coesione e una migliore gestione del gioco. Le seconde linee, in particolare Donadio e Thioune, hanno dato un contributo decisivo, aggiungendo punti e dinamismo al gioco. Coach Dalmonte ha saputo gestire con saggezza l’impiego di Woodson, che ha fornito un apporto importante. All’intervallo, Nardò è riuscita a chiudere davanti nel punteggio con un parziale di 43-41, recuperando fiducia e slancio per il prosieguo della gara.

Il terzo quarto: dominio granata

Prestazione di alto livello

Il terzo quarto ha rappresentato il momento migliore per la Nardò Basket, che ha messo in atto una prestazione di grande livello. Gli allenatori hanno incentivato i giocatori a mantenere alta la velocità nella circolazione di palla e a porre un’attenzione particolare alla fase difensiva. Queste scelte hanno messo in difficoltà la Virtus Roma, incapace di tenere il passo della squadra granata, che ha chiuso questa frazione sul punteggio di 62-49, consolidando la propria posizione di vantaggio.

Gestione finale

Nell’ultimo quarto, il team di Nardò ha saputo gestire il proprio vantaggio con intelligenza. Nonostante Roma abbia tentato una rimonta significativa con un parziale di 2-12, la gestione della palla e l’esperienza di Iannuzzi e compagni hanno permesso alla Nardò Basket di mantenere il controllo della partita. Conclusa l’amichevole sul punteggio finale di 82-71, la squadra ha accumulato ulteriore carburante mentale e fisico in vista dell’inizio del campionato.

Il tabellino della partita

Nardò Basket e Virtus Gvm Roma 1960 si sono affrontate con il seguente tabellino finale:

HDL Nardò 82 – Virtus Gvm Roma 1960 71

Progressivi: 20-23, 43-41, 62-49, 82-71

Un’analisi delle prestazioni individuali ha evidenziato un contributo variegato da parte dei giocatori. Per la Virtus Roma, i punti sono stati distribuiti tra diversi atleti, con Conti che ha segnato 15, seguito da Ancellotti e Zoffoli con 8 e 9 punti rispettivamente.

Prevendita per il debutto in Serie B

In aggiunta alla partita, la Virtus Gvm Roma 1960 ha annunciato l’inizio della prevendita per l’esordio in Serie B Old Wild West. La squadra affronterà la JuveCaserta nel primo match della nuova stagione, previsto per Sabato 29 Settembre alle ore 20.00 al Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto, offrendo ai tifosi l’opportunità di assistere a un momento cruciale per la squadra.